Українським пенсіонерам виплатять спеціальну доплату 1500 грн

Президент України Володимир Зеленський.

Міністерство соціальної політики України готує на квітень програму спеціальної доплати для пенсіонерів та отримувачів соціальної допомоги.



Доплату отримають щонайменше 13 мільйонів українців, її розмір становитиме 1500 гривень, інформують «Новини Донбасу».



«Кошти мають надійти людям без будь-якої бюрократії та будуть нараховані автоматично саме тим, чий рівень доходів означає, що підтримка потрібна», - наголосив президент України Володимир Зеленський.



Раніше «Новини Донбасу» повідомляли, що через недоліки в реалізації постанови уряду частина пенсіонерів у 2026 році не отримала законної пенсії.



Також фіксуються випадки, коли після смерті людини родичам відмовляють у державній допомозі на поховання.

Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»