Молдова вручила ноту протеста и бутылку с водой послу РФ

Работы по ликвидации разлива нефтепродуктов на Днестре в Молдове. Фото: tvpWORLD

Сегодня, 17 марта, назначенного посла России в Молдове Олега Озерова вызвали в МИД республики, где ему официально вручили ноту протеста. Поводом стала атака РФ на гидроэнергетический комплекс в украинском Новоднестровске 7 марта.



Как пишет молдавское издание Newsmaker.md, после удара произошла утечка нефтепродуктов в Днестр. Во время встречи молдавская сторона не ограничилась дипломатическими формальностями: Озерову вручили бутылку с водой, взятой из Днестра, чтобы наглядно показать последствия загрязнения.



В заявлении МИД Молдовы подчеркивается, что произошедшее создало серьезную угрозу экологии и системе водоснабжения страны. Днестр является ключевым источником воды: он обеспечивает около 80% населения и до 98% жителей Кишинева.



В ведомстве назвали недопустимыми действия, имеющие трансграничные последствия и ставящие под угрозу здоровье граждан. На данный момент российская сторона не выступила с официальной реакцией на эти обвинения.



О проблеме загрязнения стало известно 10 марта, когда в социальных сетях появилось видео, снятое в районе села Наславча на севере Молдовы. На кадрах были заметны маслянистые пятна на поверхности воды.

По данным молдавских властей, утечка стала следствием удара по Днестровской ГЭС на территории Украины. 13 марта премьер-министр Молдовы обратилась за помощью к ЕС. 15 марта был введен режим повышенной готовности сроком на 15 дней.

Авторка: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»