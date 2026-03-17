Молдова вручила ноту протеста и бутылку с водой послу РФ
Молдова вручила ноту протеста и бутылку с водой послу РФ

Работы по ликвидации разлива нефтепродуктов на Днестре в Молдове. Фото: tvpWORLD Работы по ликвидации разлива нефтепродуктов на Днестре в Молдове. Фото: tvpWORLD

Сегодня, 17 марта, назначенного посла России в Молдове Олега Озерова вызвали в МИД республики, где ему официально вручили ноту протеста. Поводом стала атака РФ на гидроэнергетический комплекс в украинском Новоднестровске 7 марта.

Как пишет молдавское издание Newsmaker.md, после удара произошла утечка нефтепродуктов в Днестр. Во время встречи молдавская сторона не ограничилась дипломатическими формальностями: Озерову вручили бутылку с водой, взятой из Днестра, чтобы наглядно показать последствия загрязнения.

В заявлении МИД Молдовы подчеркивается, что произошедшее создало серьезную угрозу экологии и системе водоснабжения страны. Днестр является ключевым источником воды: он обеспечивает около 80% населения и до 98% жителей Кишинева.

В ведомстве назвали недопустимыми действия, имеющие трансграничные последствия и ставящие под угрозу здоровье граждан. На данный момент российская сторона не выступила с официальной реакцией на эти обвинения.

О проблеме загрязнения стало известно 10 марта, когда в социальных сетях появилось видео, снятое в районе села Наславча на севере Молдовы. На кадрах были заметны маслянистые пятна на поверхности воды.

По данным молдавских властей, утечка стала следствием удара по Днестровской ГЭС на территории Украины. 13 марта премьер-министр Молдовы обратилась за помощью к ЕС. 15 марта был введен режим повышенной готовности сроком на 15 дней.

Напомним, треть лесов Украины пострадали из-за российской агрессии.

Авторка: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»

СТАТЬИ

НОВОСТИ ОККУПАЦИЯ ВСЕ
14:49
ВСУ поразили ЗРК Тор в Брянской области и ракетный дивизион ЧФ РФ в оккупированном Крыму
14:40
ССО поразили пункт управления ракетами в Крыму
14:20
Силы обороны ударили по узлу связи оккупантов под Мариуполем
14:15
В Мариуполе риелторов привлекают к поиску пустующих квартир
12:26
В Луганской области оккупанты шантажируют студентов и заставляют служить в армии РФ — Харченко
10:58
Трасса «Мариуполь—Бердянск» стала опасной для колонн РФ
10:36
В оккупированной Волновахе молодую девушку могут заключить в колонию на пожизненный срок
17:32
Оккупанты запутались в собственных заявлениях и выдали очередной фейк об обстреле Донецка
16:54
«АТЕШ» напомнил о псевдореферендуме в Крыму
16:12
Оккупационный суд в Херсонской области приговорил украинку к 10 годам колонии по делу о «шпионаже»
14:30
ЦНС: в Бердянске усилилась принудительная мобилизация: мужчин задерживают прямо на улицах
12:47
ВСУ поразили ЗРК «Тор» и радиолокационную станцию российских оккупантов на Донбассе
12:37
В Донецке у жителей забирают пикапы и джипы для армии РФ
15:45
Диверсия в Северскодонецке: обесточен штаб артбригады ВС РФ
12:23
Оккупанты угоняют автомобили в Донецкой области для продажи запчастей в Ростов
17:34
Первая мирная жертва российской агрессии: 12 лет со дня гибели Дмитрия Чернявского в Донецке
16:14
Паводок затопил 14 мостов в оккупированной Луганщине
15:59
Украинцы выезжают из оккупированных территорий: честные истории
12:59
В оккупированной Донецкой области после атаки дронов обрушилось здание «больницы»
11:00
В Севастополе домовые чаты перевели в мессенджер MAX
09:56
Оккупанты снесут еще почти 80 многоэтажек в Северскодонецке – ОВА
19:55
«Национализация» в оккупации: россияне «официально» будут захватывать украинское имущество на Луганщине
12:58
Пушилин рассчитывает на «реализацию туристического потенциала» Азовского моря: за время оккупации качество воды там ухудшилось
12:52
На Донетчине из армии РФ сбежал осужденный за изнасилование узбек
12:16
ВСУ поразили пусковую установку С-300В и склады армии РФ в Луганской и Донецкой областях
10:12
В оккупированной Луганской области города «утопают» в мусоре: в ОВА рассказали о ситуации
10:05
В Мариуполе собирают данные о жильцах для пересмотра прав на недвижимость
09:56
Дроны атаковали район оккупированного Должанска в Луганской области
22:19
На оккупированном Донбассе фиксируют масштабные перебои со светом
14:58
Дроны поразили состав боеприпасов российских захватчиков в Мариупольском районе
все новости
14:52
Дроны били по людям: из Николаевки эвакуировали более 20 человек и десять котов
14:49
ВСУ поразили ЗРК Тор в Брянской области и ракетный дивизион ЧФ РФ в оккупированном Крыму
14:40
ССО поразили пункт управления ракетами в Крыму
14:20
Силы обороны ударили по узлу связи оккупантов под Мариуполем
14:15
В Мариуполе риелторов привлекают к поиску пустующих квартир
13:50
Константиновка попала под российский обстрел, ранен местный житель
13:23
Минобороны запускает центр ИИ для армии — A1
13:21
Молдова вручила ноту протеста и бутылку с водой послу РФ
12:42
ВСУ контратакуют у Гуляйполя и срывают планы РФ, — ISW
12:40
Белорусы в плену рассказали, как их втянули в войну на стороне РФ
12:26
В Луганской области оккупанты шантажируют студентов и заставляют служить в армии РФ — Харченко
12:00
СБУ задержала «крота» в Госпогранслужбе
11:58
РФ атаковала Краматорский район: спасатели извлекли из-под завалов двух погибших
11:44
Россия наращивает производство дронов вместо ракет
11:11
Дроны массово уничтожают наземные роботы на фронте
10:58
Трасса «Мариуполь—Бердянск» стала опасной для колонн РФ
10:50
За сутки армия РФ атаковала населенные пункты Донетчины: повреждены линии электропередач и дома
10:36
В оккупированной Волновахе молодую девушку могут заключить в колонию на пожизненный срок
10:20
Украина получила все условия для вступления в ЕС
10:12
ВСУ сорвали штурмы на мотоциклах в Донецкой области
09:59
Пьяные военные РФ стреляют друг в друга — перехват
09:08
Судью из Луганской области подозревают в подстрекательстве к взятке
08:58
РФ ударила по югу Одесской области: повреждена портовая инфраструктура
08:57
Силы ПВО сбили 154 БПЛА
08:20
Россияне за сутки убили пять мирных жителей Донетчины
08:16
Украина «потопила» фрегат НАТО на учениях — FAZ
07:55
РФ ударила баллистикой по депо «Новой почты» в Запорожье
07:47
В РФ атакован авиаремонтный завод с самолётами А-50
23:34
Украинские пилоты дронов уничтожили российские танки на Покровском направлении
23:13
Оккупанты заявили об «атаке на здания администрации и почты» под Мариуполем: последнее частично обрушилось
все новости
ВИДЕО
Скриншот видео: Национальная полиция Украины Дроны били по людям: из Николаевки эвакуировали более 20 человек и десять котов
17 марта, 14:52
ССО поразили пункт управления ракетами в Крыму ССО поразили пункт управления ракетами в Крыму
17 марта, 14:40
Фото: t.me/zerkalo_io Белорусы в плену рассказали, как их втянули в войну на стороне РФ
17 марта, 12:40
Уничтоженные НРК в Запорожской области. Дроны массово уничтожают наземные роботы на фронте
17 марта, 11:11
Скриншот Трасса «Мариуполь—Бердянск» стала опасной для колонн РФ
17 марта, 10:58
Скриншот: t.me/petrenko_iHS ВСУ сорвали штурмы на мотоциклах в Донецкой области
17 марта, 10:12

