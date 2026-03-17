Молдова вручила ноту протесту та пляшку з водою послу РФ

Роботи з ліквідації розливу нафтопродуктів на Дністрі у Молдові. Фото: tvpWORLD

Сьогодні, 17 березня, призначеного посла Росії у Молдові Олега Озерова викликали до МЗС республіки, де йому офіційно вручили ноту протесту. Приводом стала атака РФ на гідроенергетичний комплекс в Новодністровську 7 березня.



Як пише молдавське видання Newsmaker.md, після удару стався витік нафтопродуктів у Дністер. Під час зустрічі молдавська сторона не обмежилася дипломатичними формальностями: Озерову вручили пляшку із водою, взятою з Дністра, щоб наочно показати наслідки забруднення.



У заяві МЗС Молдови наголошується, що подія створила серйозну загрозу екології та системі водопостачання країни. Дністер є ключовим джерелом води: він забезпечує близько 80% населення та до 98% жителів Кишинева.



У відомстві назвали неприпустимими дії, які мають транскордонні наслідки та загрожують здоров'ю громадян. Наразі російська сторона не виступила з офіційною реакцією на ці звинувачення.



Про проблему забруднення стало відомо 10 березня, коли у соціальних мережах з'явилося відео, зняте у районі села Наславча на півночі Молдови. На кадрах помітні маслянисті плями на поверхні води.

За даними молдавської влади, витік став наслідком удару по Дністровській ГЕС на території України. 13 березня прем'єр-міністр Молдови звернулася за допомогою до ЄС. 15 березня було запроваджено режим підвищеної готовності терміном на 15 днів.

Авторка: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»