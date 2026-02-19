В Україні створять координаційний центр для швидкого відновлення громад після обстрілу

Уряд запускає новий формат співпраці з регіонами та громадами. Фото: ОП

Кабінет міністрів запустять координаційний центр для швидкого відновлення громад після обстрілів, куди залучать усіх необхідних чиновників, а також допомагатимуть Офіс Президента України та керівники областей. Про це заявив президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні.



«Сьогодні (19 лютого) розпочали нову роботу з регіонами, з обласною владою, з нашими громадами. Весь реальний досвід наших українських громад має використовувати для більш ефективних загальнодержавних рішень. Кожна спільнота, яка проходить цієї зими з більшим захистом для людей, з більш ефективним та швидким відновленням після ударів, з більш успішними проектами у захисті основної інфраструктури – весь такий досвід ми масштабуватимемо. Сьогодні обговорили це в деталях із прем'єр-міністром України Юлією Свириденком — уряд сформує відповідний координаційний центр», — зазначив він.



За словами Зеленського, до роботи центру буде залучено всіх необхідних чиновників, і також допомагатимуть Офіс президента України та сильні керівники областей.



«Ми сьогодні говорили про це, зокрема, з Іваном Федоровим – керівником Запорізької адміністрації. Ми працюватимемо всі разом і з іншими керівниками областей, міст та громад — усіх, чий досвід заслуговує на увагу», — резюмував глава держави.



Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»

