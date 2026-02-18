В Алчевську обвалилася труба й знищила коксову батарею

Наслідки аварії на металургійному комбінаті в окупованому Алчевську.

В окупованому Алчевську сталася масштабна аварія на металургійному комбінаті — обвалилася велика промислова труба, яка впала безпосередньо на коксову батарею та зруйнувала її конструкцію. Про це повідомив український журналіст і письменник Денис Казанський.

Судячи з оприлюднених фотографій, частина інфраструктури підприємства перетворилася на купу металу й бетону. На місці працювали пожежники та персонал, які намагалися локалізувати наслідки інциденту. У повітрі видно густий дим і пару, що може свідчити про пошкодження технологічних систем.



За словами місцевих жителів, підприємство тривалий час перебувало у стані занепаду, а його інфраструктура практично не оновлювалася.

У коментарях під повідомленнями про аварію мешканці зазначають, що обладнання на підприємстві не оновлювалося роками. Деякі користувачі пишуть, що термін експлуатації коксових батарей давно наблизився до критичного, а інвестиції у модернізацію фактично були відсутні.



Інші іронічно зауважують, що замість відновлення промисловості місто перетворюється на територію поступового згортання виробництва. Окремі коментатори висловлюють сумніви щодо можливості відновлення зруйнованих об’єктів, згадуючи долю інших промислових підприємств регіону, які після зупинки так і не були реконструйовані.

Наразі офіційної інформації про масштаби руйнувань, можливих постраждалих та строки відновлення виробництва немає. Однак сама аварія стала черговим свідченням критичного стану промислової інфраструктури міста в окупації.

Раніше «Новини Донбасу» писали, що на захоплених територіях Донецької та Луганської областей зараз працює близько 20 шахт із 96, які перейшли під контроль окупаційних адміністрацій у 2014 році. Всі інші — розграбовані, затоплені та знищені.



Нагадаємо, Росія продовжує використовувати для ведення загарбницької війни проти України її ж ресурси на окупованих територіях.

Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»