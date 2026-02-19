Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі
Житель Калінінграда пограбував та зґвалтував жінку на окупованій частині Запорізької області
19 лютого 2026, 18:39

Житель Калінінграда пограбував та зґвалтував жінку на окупованій частині Запорізької області

Фальшивий військовий пограбував та зґвалтував жінку. Фото: скриншот Фальшивий військовий пограбував та зґвалтував жінку. Фото: скриншот

Житель Калінінграда, який раніше був судимий за особливо тяжкі злочини, у січні 2023 року приїхав на окуповану частину Запорізької області, представляючись військовослужбовцем. Він пограбував та зґвалтував жінку. Про це повідомляє «Запорізький обласний суд».

У червні 2023 року, перебуваючи на блокпосту у місті Пологи, чоловік викрав автомобіль BMW X5, протягом кількох днів пересувався автомобілем по захопленій території Запорізької області.

Крім того, злочинець того ж дня обманом посадив супутницю власника BMW X5 у викрадену машину, заявивши їй, що відвезе її додому. Потім чоловік, погрожуючи вбивством, зґвалтував громадянку, а також забрав у неї 400 000 рублів, які згодом витратив на себе.

За місцем проживання злочинця правоохоронці виявили незаконний арсенал вогнепальної зброї.

Він проведе 10 років у колонії суворого режиму.

Раніше ми писали, що на колишнього «народного губернатора» Донецької області Павла Губарєва було складено адміністративний протокол за статтею дискредитації ЗС Росії.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»

