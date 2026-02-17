Сили оборони атакували склади МТЗ на окупованій Донеччині

Українські військовослужбовці вразили логістичні об'єкти російських окупантів, зокрема склади МТЗ у Донецьку та в районі населеного пункту Лідине Донеччини. Про це повідомили у пресслужбі Генерального штабу ЗСУ.



Крім того, вражені райони зосередження російських загарбників у Запорізькій області у районах Розівки та Любимівки.



Також у районі села Зеленопіль Запорізької області вражено вузол зв'язку 127-ї мотострілецької дивізії противника.



Втрати окупантів та масштаби завданих збитків уточнюються.



Раніше ми писали, що Генеральний штаб ЗСУ повідомив про поразку одразу кількох важливих цілей противника на півдні Росії та на тимчасово окупованих територіях України.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»

