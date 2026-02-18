Сили оборони уразили пускову установку С-300ВМ у Маріуполі

Фото: Генштаб ЗСУ

Сили оборони України завдали ударів по важливих об'єктах противника як на його території, так і на тимчасово окупованих територіях України. Як повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, у ніч на 18 лютого 2026 року було уражено кілька цілей.



У районі населеного пункту Трудове на ТОТ Запорізької області зафіксовано ураження району зосередження підрозділу БпЛА противника. Поблизу Токмака удар припав по майстерні з обслуговування безпілотників.

У районі Старомлинівки було виведено з ладу вузол зв'язку, а в Донецьку уражено місце зосередження військової техніки окупаційних сил. Крім того, 17 лютого в Маріуполі було уражено пускову установку зенітного ракетного комплексу С-300ВМ.

Також повідомляється про удари по пунктах управління безпілотниками противника: в районі населеного пункту Сальне в Курській області РФ та в районі міста Родинське на ТОТ Донецької області.

Нагадаємо, оператори 1-го центру Сил безпілотних систем ЗСУ у координації з Центром глибинного ураження виявили та уразили ЗРК, які є ключовими елементами ешелонованої російської ППО.

Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»