Розграбування «Кам'яної Могили»: як заповідник перетворили на «філію» Криму

Колаж: РІА «Південь»

До незаконного захоплення та розграбування національного заповідника «Кам'яна Могила» біля Мелітополя причетні представники окупаційної «культурної адміністрації», місцеві колаборанти та запрошені з Росії функціонери.



Їхні імена оприлюднило Головне управління розвідки України, а журналісти РІА «Південь» зібрали докладне досьє на кожного.

Після окупації заповідник незаконно включили до структури музею-заповідника «Херсонес Таврійський», що відкрило шлях до вивезення експонатів, їх внесення до російських каталогів та показу на виставках в окупованому Криму.



Координацією займався Юрій Кованов — ексчиновник окупаційної адміністрації, який був куратором «музейного обміну» та вивіз артефакти до Севастополя.

Ключову роль усередині заповідника відіграв директор Ярослав Михайлов, який після 2022 року співпрацював з окупаційною владою: при ньому фонди стали доступними для російських делегацій, експонати масово вивозилися, а «Кам'яну Могилу» оголосили «філією» кримського музею.

До пропаганди та «туристичного просування» окупованих територій підключилися й інші колаборанти, включаючи ексвикладачку історії Олену Фролову та співробітника заповідника Віктора Джоса, який публічно заперечує факти пограбування.



У січні 2023 року з «Кам'яної Могили» вивезли щонайменше 120 археологічних артефактів. Паралельно окупанти руйнували територію заповідника: рили окопи, пошкодили близько 160 курганів і завдали збитків на понад 200 млн гривень. Під виглядом «екскурсій» та «благоустрою» вивезення експонатів та руйнування лише маскувались.

Як повідомляє РІА «Південь», паралельно з вивезенням експонатів окупанти знищували територію заповідника: рили окопи та траншеї у степовій зоні, пошкодивши близько 160 курганів. Збитки перевищили 200 млн гривень. Руйнування стародавніх курганів виправдовували «підготовкою до контрнаступу ЗСУ», хоча фактично це стало масштабною наругою над культурною спадщиною.

Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»