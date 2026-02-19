Покровськ — у лідерах по судах через компенсації за зруйноване житло

Наслідки обстрілів російськими військами Покровська

Покровськ опинився серед лідерів за кількістю судових спорів через компенсації за зруйноване житло. Як пише видання «Вчасно», з початку дії програми «єВідновлення» у громаді подали майже 11,8 тис. заяв.



Проте понад 9,8 тис. із них залишаються призупиненими — влада посилається на «міркування безпеки» та обмежений доступ до об'єктів. За офіційними даними, зруйнованими визнано 120 об'єктів та видано 456 житлових сертифікатів.



При цьому опублікований перелік дистанційно обстежених будинків виглядає скромнішим: підтверджене знищення зафіксовано лише за 70 об'єктами, а дані з початку січня 2026 року не оновлювалися.



Інша картина у судах, зазначають журналісти «Вчасно». У Донецькому окружному адмінсуді вже розглянуто десятки справ, де мешканці, виконавши всі вимоги (заявки через Дію, техекспертизи, фотофіксація), стикаються з безстроковою паузою замість рішення.



Суд послідовно вказує: якщо руйнування підтверджено, «міркування безпеки» не можуть бути підставою для зупинення розгляду. Рішення комісій визнаються незаконними, адміністрації зобов’язують розглядати заяви по суті.

Судова практика показує: для частини мешканців шлях до компенсації починається не з рішення комісії, а з позову до суду.

Раніше «Новини Донбасу» писали, що рішенням Покровської МВА 151 житловий об'єкт потрапив у категорію «не встановленого факту знищення», і це автоматично позбавляє людей надії потрапити до державної програми «єВідновлення».



Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»