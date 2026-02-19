Проти України воюють понад тисячу кенійців — розвідка Кенії

Понад тисячу кенійців воюють на боці РФ проти України

Національна розвідувальна служба Кенії (NIS) повідомила, що близько 1000 кенійців було завербовано російською армією для участі у війні з Україною. Станом на лютий 2026 року 89 громадян Кенії перебували на передовій. Раніше уряд країни повідомляв, що на боці Росії від початку повномасштабної війни воювали близько 200 кенійців. Про це повідомляє ВВС.



Як зазначається, вербувальні агенції вступали в змову зі співробітниками кенійських аеропортів, імміграційної служби та силових відомств, щоб безперешкодно відправляти новобранців до Росії. Також у доповіді наголошується на причетності до вербування російського посольства в Найробі та кенійського посольства в Москві.



Крім того, ще 35 людей було відправлено до таборів військової підготовки в Росії, 39 поранено та 28 зникли безвісти. Кенійцям обіцяють платити на місяць до 350 тис. кенійських шилінгів (близько 2,4 тис. доларів), не рахуючи бонусів до 1,2 млн шилінгів (8,3 тис. доларів).



Раніше ми писали, що на Луганщині військові розвідники виявили тіла двох громадян Федеративної Республіки Нігерія , які воювали на боці РФ.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, яка випускає редакторка «Новин Донбасу»

Переможемо цензуру разом!

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях