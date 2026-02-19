Рятувальники з Дружківки евакуювали дитину

Рятувальники вивезли дитину із Дружківки. Фото: скриншот

Рятувальники групи «Фенікс» вивезли з Дружківки Донецької області дитину, її батько зник безвісти, а мама — загинула через російську атаку. Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.



«Мати з сином, які раніше евакуювалися в безпечніший регіон, приїхали до рідної Дружківки, щоб знайти батька, який довго не виходив на зв'язок, чоловік зник безвісти. Сім'я вирішила залишитися на кілька днів, щоб відвідати рідних, що залишилися в місті. Під час однієї з прогулянок до бабусі та дідуся хлопчика мати отримала осколкове поранення та загинула», — йдеться у повідомленні.



У ДСНС уточнили, що бабуся та дідусь вирішили хлопчика евакуювати. Наразі дитина знаходиться у безпечному місці.







Усього минулої доби рятувальники евакуювали 7 осіб — серед них 1 дитина та 4 маломобільні особи.



Раніше ми писали, що Верховна Рада схвалила законопроєкт №12353, який дає право евакуювати із територій активних бойових дій дітей без згоди їхніх батьків та передавати органам опіки.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»

Переможемо цензуру разом!

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях