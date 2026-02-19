Дрон РФ атакував ферму під Харковом: загинули 100 свиней

Фото: ДСНС України у Харківській області

На Харківщині російський безпілотник атакував фермерське господарство. В результаті удару постраждав працівник, загинули близько 100 свиней. Про це повідомили в ДСНС України.



За даними рятувальників, удар стався вдень 19 лютого в селі Дворічний Кут Солонцівської громади. Ворожий БПЛА спричинив руйнування та пожежу на даху фермерської будівлі. Площа займання склала близько 40 квадратних метрів.

Фото: ДСНС України у Харківській області

Поранення отримав чоловік 1967 року народження — співробітник господарства. Йому надали допомогу. До ліквідації наслідків атаки залучалися підрозділи ДСНС, місцева пожежна команда, сапери та офіцер-рятувальник громади.

Фото: ДСНС України у Харківській області

Раніше російські дрони атакували фермерські господарства в інших регіонах. Зокрема, в Ніжинському районі Чернігівщини внаслідок удару загинули 11 корів. Також на початку березня 2025 року безпілотник пошкодив екопарк у передмісті Харкова, де були зруйновані вольєри та загинули тварини.

Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»