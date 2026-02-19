Донбаську державну машинобудівну академію релокують на Закарпатті

ДДМА переміщено до Закарпатської області

Колектив Донбаської державної машинобудівної академії (місто Краматорськ) на Вченій раді одноголосно підтримав рішення про переміщення навчального закладу до Закарпатської області. Цю ініціативу підтримало Міністерство освіти та науки України. Про це повідомили у пресслужбі ДДМА.



Донбаська державна машинобудівна академія, коли розпочалася повномасштабна війна, була тимчасово переміщена до Тернополя і чотири роки працювала у дистанційному режимі. Тепер навчальний заклад може повернутись до очного навчання.



Переміщення Академії до Закарпатської області дозволить інтегрувати освітній процес із релокованими підприємствами та індустріальними парками регіону, забезпечити підготовку інженерних кадрів для нових виробничих ланцюгів за дуальною формою навчання, створити спільні R&D лабораторії та масштабувати прикладні дослідження для потреб промислового комплексу.



«Західні області України стають новим індустріальним хабом, у тому числі важкого машинобудування та альтернативної енергетики, і Донбаська державна машинобудівна академія має бути інтегрована в цей процес», — йдеться у повідомленні.



Раніше ми писали, що Покровську міську лікарню релокували до Кривого Рогу Дніпропетровської області.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»

Переможемо цензуру разом!

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях