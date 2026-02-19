Українська армія контратакує на Олександрівському напрямку – ЗСУ

Ситуація на Олександрівському напрямку. Фото: карта DeepState

Ситуація досить непроста на Олександрівському напрямку. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив речник Сил оборони півдня України Владислав Волошин.



За його словами, ЗСУ знищують окупантів та намагаються не дати їм просунутися у бік селища Покровське Дніпропетровської області.



«Ми проводимо вдалі контратакувальні та штурмові дії. Тому ворогу там зараз непереливки, але він не припиняє своєї активності», – наголосив Волошин.

Нагадаємо, що 18 лютого аналітики DeepState повідомили, що Сили оборони України відкинули російські війська поблизу сіл Вишневе, Вербове та Тернове на Олександрівському напрямку.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко