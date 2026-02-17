Окупанти можуть приєднати зруйновану Авдіївку до Донецька

Зруйнована Авдіївка. Фото: «ДАН»

Окупована Авдіївка нібито може увійти до складу сусіднього Донецька як один з районів міста. Про це стало відомо із заяви так званого «прем'єр-міністра ДНР Андрія Черткова».



За його словами, окупанти нібито «будують свої плани на Авдіївку».



«Щодо відновлення житлового, відновлення освіти та медицини. Але насамперед тут треба звертати увагу, звісно, на промисловість. Благо поруч з Авдіївкою є і Донецьк, і Макіївка – це великі промислові вузли. І робота там є, тому, можливо, що вона буде агломерацією, а, можливо, згодом стане одним з районів Донецька. Поки рано говорити про прийняття такого рішення. Агломерація макіївсько-донецька – я думаю, згодом у будь-якому випадку це буде об'єднання цих великих міст», – стверджує Чертков.



Варто зазначити, що за часи боїв за Авдіївку російська армія практично повністю знищила місто. Зокрема, авіація окупантів скинула на місто велику кількість авіабомб.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко