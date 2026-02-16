«Примари» ГУР знищили «Панцирь», радар і катер у Криму

Бійці спецпідрозділу «Примари» Головного управління розвідки Міноборони України знову завдали відчутних втрат російським військам у тимчасово окупованому Криму. Про це повідомили у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.



Упродовж минулого тижня розвідники методично знищували ключові елементи системи протиповітряної оборони та флотської інфраструктури противника. Під удар потрапили одразу кілька особливо цінних зразків техніки, вартість яких оцінюється в мільйони доларів.

Зокрема, було уражено:

зенітний ракетно-гарматний комплекс «Панцирь-С1»;

радіолокаційну станцію «Нєбо-У»;

десантний катер проєкту 02510 «БК-16».

У ГУР наголошують, що подібні операції суттєво послаблюють можливості російських військ контролювати повітряний простір і прибережні райони Криму, а також ускладнюють логістику та оборону окупованого півострова.