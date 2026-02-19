Трамп продовжив санкції проти РФ на рік

Трамп продовжив на рік санкції проти Росії за війну з Україною

Президент Америки Дональд Трамп продовжив на рік санкції проти Росії, які були введені через вторгнення в Україну. Про це повідомляє Федеральний реєстр США з офіційних документів уряду.



«Відповідно до розділу 202(d) Закону про надзвичайні ситуації (50 USC 1622(d)), я продовжую на 1 рік режим надзвичайного стану, оголошений у виконавчому указі 13660», — йдеться у документі.



Трамп заявив, що всі ці обмежувальні заходи «мають залишатися чинними після 6 березня 2026 року».



Йдеться про обмеження, які США запроваджували у 2014, 2018 та 2022 роках через порушення суверенітету та територіальну цілісність України.



Режим передбачає продовження низки антиросійських санкцій, введених у вересні 2018 року за окупацію РФ Криму і в лютому 2022 року за визнання Москвою незалежності «ДНР» і «ЛНР», а також надзвичайні заходи, введені в 2014 році.



Раніше ми писали, що президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким набув чинності рішення Ради національної безпеки і оборони України щодо застосування санкцій проти самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»

