Швеція оголосила $1,4 млрд допомоги Україні

Міністр оборони Швеції Пол Йонсон.

Швеція оголосила про передачу Україні 21-го пакета військової підтримки на суму близько 1,4 мільярда доларів США. Про це повідомив міністр оборони країни Пол Йонсон у соціальній мережі X.



Ключовий акцент нового пакета — посилення протиповітряної оборони, далекобійних спроможностей та забезпечення боєприпасами для покриття найнагальніших потреб фронту.



Майже 470 мільйонів доларів спрямують на сучасні системи ППО ближнього радіусу дії. Йдеться про артилерійські та ракетні комплекси, перехоплювачі, сенсори, засоби радіоелектронної боротьби та системи управління. Вони призначені для захисту критичної інфраструктури й цивільних центрів.



Ще близько 330 мільйонів доларів передбачено на боєприпаси — далекобійні артилерійські снаряди, 40-мм боєприпаси для ППО та 120-мм мінометні міни. Також фінансується навчання персоналу, технічна підтримка, ремонт і заміна раніше переданої техніки.



Додаткові 620 мільйонів доларів спрямують на розвиток далекобійних безпілотників, безпілотних надводних платформ, інноваційні оборонні проєкти та міжнародні фонди закупівель.



З урахуванням цього траншу загальний обсяг військової підтримки Швеції Україні з 2022 року становить приблизно 11,4 мільярда доларів США.

Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»