Донецька область направила 47 млн гривень на дрони та РЕБ для Сил оборони

Донецька обласна військова адміністрація ухвалила рішення щодо виділення 47 мільйонів гривень на підтримку Сил оборони України. Відповідне рішення було затверджено на черговому засіданні Ради оборони Донецької області.



Виділені кошти військові спрямують на закупівлю FPV-дронів, безпілотних літальних апаратів, а також засобів радіоелектронної боротьби. В адміністрації наголошують, що йдеться про системне посилення підрозділів, які захищають Донеччину та всю країну, забезпечуючи їх сучасними технологічними засобами ведення бойових дій.



Крім того, частину коштів з обласного бюджету було спрямовано Слов'янській громаді — на посилення захисту об'єктів критичної інфраструктури. У Донецькій ОВА зазначають, що підтримка громад, які перебувають під постійною загрозою обстрілу, залишається одним із ключових пріоритетів регіональної влади.

Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»