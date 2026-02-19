Армія РФ посилює тиск поблизу трьох населених пунктів на Донеччині: окупанти задіюють резерви – ЗСУ

Ситуація поблизу сіл Неліпівка, Нове Шахове та Затишок. Фото: карта DeepState

Війська Росії посилюють тиск у районах сіл Неліпівка, Нове Шахове та Затишок Донецької області. Про це у коментарі «Новинам Донбасу» повідомив речник угруповання військ «Схід», майор ЗСУ Григорій Шаповал.



За його словами, окупанти задіюють додаткові резерви живої сили та підрозділів безпілотних систем.



«Сили оборони України контролюють ці населені пункти, тримають визначені рубежі оборони, успішно проводять пошуково-ударні дії з метою знищення ворожих штурмових груп при здійсненні ними спроб інфільтрації. Закликаємо не розповсюджувати неперевірену інформацію та орієнтуватися на офіційні джерела», – сказав Шаповал.

Нагадаємо, що 18 лютого аналітики DeepState заявили про просування російської армії поблизу цих трьох населених пунктів.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко