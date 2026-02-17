ЗСУ уразили в Криму корабельний вертоліт Ка-27 РФ

Багатоцільовий вертоліт Ка-27.

Підрозділи Сил оборони України уразили російський корабельний багатофункціональний вертоліт Ка-27 на тимчасово окупованій території Криму. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.



У ніч на 17 лютого удару було завдано в районі населеного пункту Камишли на ТОТ Автономної Республіки Крим. Зафіксовано пряме влучання у повітряну ціль.







Крім того, 16 лютого українські військові уразили одразу три пункти управління ворожими безпілотниками:

у районі Гуляйполе (ТОТ Запорізької області);

у районі Анатоліївка (Курська область РФ);

у районі Затишшя (ТОТ Запорізької області).

У Генштабі зазначили, що втрати противника та остаточні масштаби пошкоджень наразі уточнюються. Удар по Ка-27 став частиною системної кампанії зі зниження бойового потенціалу російських окупаційних військ, зокрема їхніх можливостей у сфері авіаційної розвідки та морського патрулювання.

Раніше повідомлялося, що підрозділи Сил спеціальних операцій ЗСУ також завдали високоточного удару по місцю зберігання оперативно-тактичного ракетного комплексу «Іскандер» у селі Пасічне на ТОТ Криму.

Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»