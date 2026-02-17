Лінгвоцид у законі: на окупованих територіях витісняють українську мову

Заміна дороговказу з української мови на російську. Фото: Telegram/mariupolrada

З 1 березня набуває чинності російський закон «Про захист російської мови». Формально він декларує охорону «державної мови РФ», але на практиці запроваджує жорсткі обмеження, що повністю витісняють українську мову з публічного простору.



Усі вивіски, меню, дорожні знаки, етикетки та офіційна інформація мають бути оформлені винятково російською мовою. Використання інших мов допускається лише як вторинне дублювання — при повному збігу тексту за змістом та розміром.



Про те, як окупаційна влада витісняє українську мову тимчасово окупованим лівобережжям Херсонської області, пише видання «Нижні Сірогози. City».



Що заборонено і що загрожує бізнесу

Закон забороняє транслітерацію та використання запозичених слів без перекладу. Бізнес зобов'язують переробляти бренди, слогани та візуальне оформлення. За недотримання вимог передбачено штрафи та примусовий демонтаж вивісок за рахунок власників.

У ресторанній сфері, IT та онлайн-торгівлі звичні терміни замінюють російськими аналогами навіть такі слова як Wi-Fi на «Вай-Фай». Фактично, підприємців позбавляють можливості використовувати українську мову в публічній діяльності.



Топоніміка та символи СРСР

Паралельно окупаційна адміністрація активно змінює назви вулиць та населених пунктів. Повертаються радянські топоніми — Леніна, «Побєди», а також ініціюються перейменування на честь російських військових, які воювали проти України. Ці ініціативи публічно підтримав голова окупаційної адміністрації Володимир Сальдо.

Показовими прикладами є перейменування села Чумацький шлях у «Владіміро-Ільїнку», використання форми «Альошки» замість Олешки, а також повернення назви Фрунзе замість історичного Агаймані. У результаті в документах одночасно фігурують різні назви, що утворює правову плутанину для місцевих жителів.

Дорожні знаки та «одна буква»

На окупованій частині Херсонщини демонтовано україномовні покажчики та встановлено тисячі дорожніх знаків російською мовою. Роботи виконує підконтрольне окупантам підприємство «Херсон Автодор».



Уповноважений із захисту державної мови України Тарас Кремінь наголошує: різниця між «Мариуполь» та «Маріуполь» — лише одна буква, але саме вона символізує контроль над простором та спробу легітимізувати окупацію.

Мова під тиском



За свідченнями місцевих жителів, українська мова майже зникла з громадських місць. Люди уникають використовувати її в магазинах, транспорті та установах через страх перевірок та санкцій.



Мовна політика РФ на окупованих територіях є частиною ідеології «російського світу», де мова сприймається як ключовий маркер ідентичності.

Через закони, перейменування та тиск формується нова реальність, у якій українська мова витісняється у приватну сферу. Експерти розцінюють цей процес як ознаки лінгвоциду — цілеспрямованого знищення мовного та культурного середовища.

Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»