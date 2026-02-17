ССО знищили склад «Іскандерів» у Криму та пункт «Рубікона»

Удар по базі зберігання ОТРК «Іскандер» у селі Пасічне, АРК Крим.

Підрозділи Сил спеціальних операцій ЗС України завдали високоточного удару по місцю зберігання оперативно-тактичного ракетного комплексу «Іскандер» у селі Пасічне, що на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим.



Як повідомили у пресцентрі ССО, у результаті влучання зафіксовано потужні вибухи та детонацію боєкомплекту. Об’єкт було уражено ударними безпілотниками типу FP-2.







Крім цього, українські спецпризначенці знищили пункт дистанційного пілотування підрозділу «Рубікон» у селі Високе на тимчасово окупованій території Запорізької області. Кілька дронів успішно досягли цілі, що призвело до повного виведення об’єкта з ладу.



Загалом у період з 9 по 14 лютого підрозділи ССО уразили понад 10 військових об’єктів противника на ТОТ України. Серед них — місця зосередження особового складу, склади боєприпасів і паливно-мастильних матеріалів, пункти управління та стоянки військової техніки.



У Силах спецоперацій наголошують: системна робота дронами дозволяє знижувати ударний потенціал російських військ у глибокому тилу.

Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»