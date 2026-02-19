Прикордонники ліквідували ДРГ окупантів на півдні

ДРГ росіян знищили на півдні ЗСУ. Фото: скриншот

Українські військовослужбовці зафіксували рух диверсійно-розвідувальної групи російських окупантів на півдні України. Усіх їх було ліквідовано. Про це повідомили у пресслужбі ДПСУ.



Як зазначається, ДРГ намагалася поринути на позиції Сил оборони.



«FPV-дронами прикордонники ліквідували ворожу ДРГ, а також знищили антенне обладнання та замаскований РЕБ окупантів», — йдеться в повідомленні.



Раніше ми писали, що днями на північ від Покровська зафіксовано проникнення диверсійно-розвідувальної групи російських окупантів у район фермерських господарств.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»

Переможемо цензуру разом!

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях