Прикордонники ліквідували ДРГ окупантів на півдні

Українські військовослужбовці зафіксували рух диверсійно-розвідувальної групи російських окупантів на півдні України. Усіх їх було ліквідовано. Про це повідомили у пресслужбі ДПСУ.
Як зазначається, ДРГ намагалася поринути на позиції Сил оборони.
«FPV-дронами прикордонники ліквідували ворожу ДРГ, а також знищили антенне обладнання та замаскований РЕБ окупантів», — йдеться в повідомленні.
Раніше ми писали, що днями на північ від Покровська зафіксовано проникнення диверсійно-розвідувальної групи російських окупантів у район фермерських господарств.
Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»
