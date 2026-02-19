В Україні вимикатимуть завтра світло: деталі

У всіх областях України діятимуть графіки

У п'ятницю, 20 лютого, у всіх областях України діятимуть графіки погодинних відключень світла. Про це повідомили у пресслужбі «Укренерго».



Протягом доби для побутових споживачів діятимуть графіки погодинних відключень, а для промислових — графіки обмеження потужності.



У відомстві уточнили, що відключення електроенергії продовжуються через наслідки масованих комбінованих ударів Росії по енергетичних об'єктах України.



Усіх українців закликали економно користуватися електроенергією, коли вона з'являтиметься за графіком.



Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»

