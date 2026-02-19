У колонії помер засуджений за листівки проти Путіна

Фото: ASTRA

У російській колонії помер політичний в’язень Олександр Доценко, засуджений за розповсюдження листівок із гаслом «Путіняку на гіляку». Про це повідомило російське видання ASTRA.



Про смерть чоловіка поінформувала його група підтримки. За словами адвоката Сергія Подольського, 12 лютого 2026 року 66-річний Доценко переніс обширний інфаркт. Його госпіталізували, а стан оцінювався як критичний. 14 лютого захист повідомив про тяжкі ускладнення.



У 2024 році військовий суд Санкт-Петербурга визнав подружжя з Гатчини винними у «закликах до тероризму». Художницю Анастасію Дюдяєву засудили до 3,5 року колонії-поселення, а її чоловіка Олександра Доценка — до 3 років колонії-поселення.



Слідство стверджувало, що вони залишили листівки з антипутінським гаслом на полицях із товарами в гіпермаркеті «Лєнта». Правозахисники неодноразово заявляли, що справа має політичний характер, а покарання є непропорційним.

Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»