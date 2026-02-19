Евакуації у навчальних закладах окупованих Донецька та Луганська стали регулярною практикою

На тимчасово окупованій території Донецької області зафіксовано чергові евакуації у вищих навчальних закладах Донецька. Йдеться про підконтрольні РФ вузи, зокрема, ДонНУЕТП, ДонДУ, ДонНТУ, а також про «донецьку філію» РАНХіГС.

За повідомленнями місцевих жителів, евакуації були ініційовані через сигнали про мінування, що нібито надійшли. При цьому представники підконтрольної РФ адміністрації стверджують, що погрози «не підтвердилися», а те, що відбувається, пояснюють «відпрацюванням дій у разі надзвичайних ситуацій».



Подібні евакуації в окупованому Донецьку відбуваються регулярно і зазвичай пов'язані або з повідомленнями про вибухові пристрої, або з загрозами безпеці, включаючи обстріли.



Окупаційні структури заявляють, що на території «ДНР» з листопада 2025 року діє режим «надзвичайної ситуації», який використовується як формальна основа для постійних «навчань» у школах та вишах.



Аналогічні повідомлення сьогодні надходять і з тимчасово окупованої Луганської області. За словами місцевих жителів, там евакуювали школи №8, 20 та 42, а також медуніверситет. У всіх випадках окупаційні адміністрації наполягають, що інформація про мінування є «неправдивою», а те, що відбувається, є частиною планових заходів.

Нагадаємо, Сили оборони уразили місце зосередження військової техніки окупаційних сил у Донецьку.



Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»