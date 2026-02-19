Роботизований комплекс отримали рятувальники у Слов'янську

Рятувальники Слов'янська отримали роботизований комплекс «Змій пожежний»

Слов'янський підрозділ ДСНС Донецької області отримав інженерний роботизований наземний комплекс «Змій пожежний». Під час передачі техніки рятувальники провели її тестування у дії, перевіривши роботу систем в умовах, наближених до реальних. Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.



«Цей сучасний пожежний робот відрізняється мобільністю та маневреністю, що дозволяє використовувати його у важкодоступних зонах. Технічні можливості комплексу забезпечують дистанційне гасіння пожеж, зокрема, в умовах ризику повторного обстрілу або загрози детонації боєприпасів», — йдеться у повідомленні.





Крім основної функції, апарат може використовуватися для транспортування обладнання та вантажів вагою до 800 кг, а також виконувати завдання тягача. Застосування такої техніки спрямоване на підвищення безпеки особового складу та загальну ефективність ліквідації надзвичайних ситуацій.



Раніше ми писали, що до кінця поточного року Збройні сили України отримають близько 3 мільйонів FPV-дронів, що майже в 2,5 рази перевищує обсяги постачання минулого року.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»

Переможемо цензуру разом!

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях