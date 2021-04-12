12 апреля 2014 года пророссийскими силами был захвачен Славянск. И хотя город находился в оккупации относительно недолго, всего около четырех месяцев, он считается символом начала вооруженного конфликта на востоке Украины, так как был захвачен первым на Донетчине. Несмотря на то, что с того дня прошло семь лет, горожане помнят эти события так, будто это произошло вчера.



Первые часы захвата



Все началось со штурма городского отдела милиции. Около 9 утра жители близлежащих домов и случайные прохожие услышали выстрелы. Люди начали стекаться к горотделу, чтобы посмотреть, что происходит.



Одним из них был юрист Олег Дьяченко.

Фото из архива Олега Дьяченко

«Я тогда приехал в офис с женой и ребенком. Он находится буквально в пятидесяти метрах от горотдела. Жену проводил туда, поскольку она там (в горотделе, – ред.) работает. В 8:45 услышал выстрелы. Но подумал, возможно эксперты что-то отстреливают у себя во дворе. Выстрелы не умолкали, и я пошел посмотреть, что происходит. А там люди в балаклавах и в одинаковой зеленой одежде. Прячутся за углами зданий, прижимаются к стене, с оружием. Тогда я понял, что это захват. Я сына сразу отвез к родителям в соседний город. Ужасно было то, что моя жена оказалась заблокированной в здании милиции», – рассказал Олег.

В этот момент около 20 человек с помощью автомобиля и троса вырвали оконную решетку и зашли в здание. Тем временем сотрудники милиции, находившиеся внутри, закрылись в одной из комнат. Тогда захватчики выстрелами и дымовыми шашками попытались их выкурить, что им в конце концов удалось. Сотрудников милиции тогда отпустили, хотя некоторые были травмированы.

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«Когда вернулся, тут было уже столпотворение. Масса людей. Ко мне подходят, говорят: забери пойди своего отца, а то его сейчас убьют. Оказалось, отец вступил в перепалку с захватчиками. Дошло до того, что они начали стрелять в воздух из пистолетов», – вспоминает Олег.



Еще один очевидец Дмитрий Пятенко рассказывает о том, как возле здания милиции появились баррикады.



«Часам к 10 утра у горотдела собиралось уже много людей. Становилось все шумнее. Большая часть толпы поддерживала захватчиков, люди выкрикивали им слова одобрения, но были и те, кто вступали в открытые споры и даже стычки. Правда, это быстро прекратилось, потому что симпатизирующих сепаратистам было намного больше. Начали подъезжать автомобили с покрышками и всяким хламом типа строительных поддонов и прочим. Потом начали подвозить бутылки с бензином. Естественно, все это сопровождалось выкриками, что нас хотят защитить от Правого сектора», – говорит Дмитрий.

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Следующим шагом боевиков стал захват СБУ. Оттуда они привезли к горотделу оружие, отнятое у службы безопасности.



«К этому моменту у здания милиции уже была бывший мэр Неля Штепа. Она там пыталась успокаивать толпу. Что-то там разговаривала с бандитами этими. И я, стоя тоже в толпе, сначала даже от нее услышал, что из СБУ везут оружие. По толпе пошел шепот, что там несколько сотен пистолетов и автоматы. Как выгружали оружие я не видел. Но практически у каждого из тех, кто захватывал, был руках автомат», – рассказывает Дмитрий Пятенко.

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Тем временем руководство милиции вело переговоры с сепаратистами. Также с вооруженными сторонниками «ДНР» пытались договориться некоторые депутаты горсовета и, конечно, Неля Штепа. Заявления делала и центральная власть в Киеве. Министр внутренних дел Арсен Аваков анонсировал начало Антитеррористической операции.



Однако переговоры оказались непродуктивными. На здании горотдела появился флаг РФ. А по всему городу стали появляться стихийные баррикады.

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В целом, все очевидцы вспоминают, что уже в первые часы захвата город не контролировался местными властями. Очень быстро на каждом перекрестке города появлялись горы автомобильных покрышек и сваленные деревья, блокпосты. Фактически к концу дня все центральные улицы города были заблокированы. Тогда же становилось ясно, что каждый шаг сепаратистов четко контролируется кем-то извне.

Как входила в город группа Стрелкова



Группа бывшего сотрудника ФСБ РФ Игоря Стрелкова – ударный отряд, сформированный из боевиков, проявивших себя во время оккупации Крыма. На них была возложена основная задача по захвату стратегических объектов Славянска и Краматорска. Именно группа Стрелкова из 52 человек, разделившись на подгруппы, участвовала в захвате Славянского горотдела и СБУ, аэродрома в Краматорске, они же попытались захватить военную часть в Бахмуте.



По воспоминаниям очевидцев, одна из бригад этой штурмовой группы заходила в Славянск со стороны Краматорска.



«Мы увидели их с товарищем, когда решили поездить посмотреть на новые баррикады. Начали с мостов через реку Торец, которые уже были завалены автопокрышками. Это дорога на соседний Краматорск. Машину оставили в стороне, подошли к первому мосту пешком. И тут увидели эту группу. Они выглядели совершенно не так, как те, кто стоял под горотделом. В глаза бросался камуфляж, эти папахи, чего мы здесь в Славянске раньше не видели.

Фото: strana.ua

Они уже практически перешли мост, но услышали звук приближающегося вертолета и моментально пересекли дорогу, и залегли в посадке возле одной из многоэтажек. Честно говоря, лично я немного испугался, поэтому мы решили покинуть то место и вернулись к горотделу», – рассказывает Дмитрий.

Фото: antikor.com.ua

Описанные воспоминания – это лишь самое начало трагических событий, связанных с оккупацией Славянска. Чуть позже будет проведение референдума первые боестолкновения и убийства боевиками мирных граждан. И за каждый из этих пунктов рано или поздно кто-то должен понести ответственность. Конечно, сегодня уже вынесены приговоры некоторым рядовым участникам тех событий. Однако до сих пор никто из ключевых фигур не получил тюремный срок.



Персоналии захвата и что с ними стало



Неля Штепа



Несомненно, одной из ключевых фигур и даже символом тех событий стала бывшая мэр Славянска Неля Штепа.



12 апреля она с самого утра и до вечера была у здания городского отдела милиции. Штепа пыталась вести диалог, как с боевиками, так и с толпой, которая собралась у баррикад с двух сторон здания.



Принимала ли Штепа участие в организации захвата Славянска? Сейчас с этим разбирается суд, а мнения экспертов, как и простых жителей города, разделились еще в 2014 году. Кто-то считает, что Штепа одна из тех, кто подготовил почву для прихода российских наемников. Другие утверждают, что она такая же жертва, попавшая в сложные обстоятельства и пытавшаяся остаться на плаву.





Летом 2014 года после возвращения в Славянск украинской власти она была арестована по подозрению в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. Штепа провела в Харьковском СИЗО более трех лет. Осенью 2017 года ее выпустили под домашний арест. Следствие еще ведется, но это не мешает бывшему мэру участвовать в политических играх Славянска. Сейчас она является депутатом городского совета от партии «За мир и развитие».



Вячеслав Пономарев



Пожалуй, самая одиозная персона из тех, кто руководил оккупацией Славянска.

Фото с личной страницы в соцсетях Вячеслава Пономарева

Мелкий предприниматель. Впервые был замечен на одном из сепаратистских блокпостов. Очень быстро оказался на гребне событий. Получил статус «народного мэра» и стал комендантом города не без помощи вооруженных людей, которые тогда контролировали город. Пономарев управлял работой городской администрации с апреля по июнь 2014 года, пока не был отстранен от своей «должности».



Во время деоккупации Славянска Пономарев ушел вместе с боевиками в Донецк. После этого уехал на территорию России, где его следы затерялись.

Украинские правоохранители разыскивают за создание непредусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований.



Игорь Стрелков (Гиркин)



Гражданин России, бывший сотрудник ФСБ. Руководил пророссийскими вооруженными формированиями в Славянске, куда пришел из Крыма после аннексии полуострова.

Фото: informator.news

По воспоминаниям некоторых боевиков, Игорь Стрелков лично собирал диверсионную группу (сборы проводились в Ростове), которая стала основной ударной силой при захвате города.



Вместе с остатками «ополчения» 5 июля Стрелкову удалось уйти из Славянска в Донецк. После непродолжительного времени он вернулся в Москву, где ведет политическую и общественную деятельность, время от времени раздавая интервью.



Генпрокуратура обвиняет его в организации массовых убийств и ведении диверсионной деятельности против Украины.



Кроме того, Стрелков считается причастным к катастрофе Боинга 777, который был сбит 17 июля 2014 года на оккупированной части Донецкой области.



По итогам коллективного иска родственников погибших окружной суд штата Иллинойс постановил, что Стрелков должен выплатить 400 миллионов долларов родственникам жертв. К тому же Объединенной следственной группой Стрелкову выписан ордер на арест, так как он считается одним из соучастников крушения Боинга.



В истории захвата Славянска и других украинских городов есть еще десятки персон, о которых общественность знает гораздо меньше, но они тоже серьезно повлияли на «русскую весну» в городе.



Это и священники Украинской православной церкви Московского патриархата, и руководители местного «Донского казачества», которые лично принимали участие в боевых действиях во время захвата города. Это и некоторые местные депутаты, которые выступали на стороне пророссийских сепаратистов. В отношении многих из них до сих пор украинские суды не приняли окончательных решений.



Славянск сегодня



События семилетней давности, безусловно, повлияли на жизнь горожан. После освобождения города у жителей появилась возможность участвовать в грантовых проектах международных организаций и благотворительных фондов, чего не было в довоенном Славянске. Благодаря этим деньгам в городе открылись общественные платформы для людей разных возрастов.



Желание людей участвовать в общественной жизни города и контролировать действия городской власти однозначно выросло так же, как и гражданская ответственность местных жителей. Не исключено, что среди жителей Славянска, ушедших на городские баррикады весной 2014-го, были те, кто именно так себе представлял проявление гражданской позиции. Правда, мало кто из них сможет ответить на вопрос, как такая «гражданская позиция» связана с российским флагом, парящим над местной администрацией или горотделом милиции?



Конечно, до идеальной размеренной жизни Славянску, как и большинству украинских городов, еще очень далеко. Есть проблемы в коммунальном хозяйстве города и в социальной сфере, которые не решаются много лет. Но главное, что горожане, – Славянск в 2014 году «отделался» легким испугом по сравнению с соседними городами, которые пока находятся под контролем незаконных вооруженных формирований.

Дмитрий Журавлев