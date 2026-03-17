ВСУ контратакуют у Гуляйполя и срывают планы РФ, — ISW

Украинские силы обороны проводят контратаки к северо-западу от Гуляйполя в Запорожской области. Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW), опубликовав обновлённую карту боевых действий.
По оценке аналитиков, на этом участке фронта продолжаются активные бои с локальными изменениями линии соприкосновения. Украинские подразделения пытаются оттеснить российские силы и укрепить свои позиции.
Эксперты отмечают, что параллельные контратаки ВСУ, в том числе в направлении Днепропетровской области, вынуждают российское командование распределять ресурсы между обороной и подготовкой наступления.
Это может существенно осложнить или даже сорвать планируемое наступление РФ весной и летом 2026 года, усиливая давление на резервы и логистику противника.
силы обороны проводят серию контратак в Запорожской области, что заметно осложняет планы российской армии на юге Украины.
Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»
Победим цензуру вместе!Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях