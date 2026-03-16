Трамп назвал морские дроны-камикадзе «фейком»
16 марта 2026, 11:33

Президент США Дональд Трамп заявил, что морские дроны-камикадзе Ирана не существуют и могут быть созданием искусственного интеллекта. Видео с его заявлением распространил ресурс Clash Report.

По словам американского лидера, если бы такие беспилотные катера действительно существовали, США реагировали бы на них так же, как на другие морские угрозы.

«Камикадзе-лодок не существует. Это фейк. И это почти сразу видно, когда на них смотришь», — заявил Трамп.

Напомним, вечером 4 августа 2023 года морской беспилотник атаковал российский танкер SIG в Керченском проливе.

Также в сети появились кадры удара беспилотников по российскому танкеру «теневого флота». Операция была проведена на расстоянии более 1400 км от территории Украины.

Ранее Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщало о боевом применении украинских морских дронов в акватории Чёрного моря.

14 мая 2025 года в Киеве украинская разведка впервые публично представила новейшие беспилотные платформы, способные поражать корабли и воздушные цели. Речь идет о морском дроне Magura.

По данным ГУР, за два года применения различные модификации дрона поразили 17 морских и воздушных целей российских сил, из которых 15 были полностью уничтожены.

Среди них — вертолёты Ми-8, истребители Су-30, а также корабли Черноморского флота РФ. Общие убытки российского флота от атак оцениваются в более полумиллиарда долларов.

Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»

