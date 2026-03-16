Трамп назвал морские дроны-камикадзе «фейком»

Морские дроны ГУР Magura.

Президент США Дональд Трамп заявил, что морские дроны-камикадзе Ирана не существуют и могут быть созданием искусственного интеллекта. Видео с его заявлением распространил ресурс Clash Report.



По словам американского лидера, если бы такие беспилотные катера действительно существовали, США реагировали бы на них так же, как на другие морские угрозы.



«Камикадзе-лодок не существует. Это фейк. И это почти сразу видно, когда на них смотришь», — заявил Трамп.

Trump on Iran:



The kamikaze boats don’t exist. They’re fake. And you can almost see that when you look at them.



Because if they did exist, we’d hit them just like we hit other boats all over the place. But they don’t exist.



— Clash Report (@clashreport) March 16, 2026

Напомним, вечером 4 августа 2023 года морской беспилотник атаковал российский танкер SIG в Керченском проливе.



Также в сети появились кадры удара беспилотников по российскому танкеру «теневого флота». Операция была проведена на расстоянии более 1400 км от территории Украины.

Ранее Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщало о боевом применении украинских морских дронов в акватории Чёрного моря.



14 мая 2025 года в Киеве украинская разведка впервые публично представила новейшие беспилотные платформы, способные поражать корабли и воздушные цели. Речь идет о морском дроне Magura.

По данным ГУР, за два года применения различные модификации дрона поразили 17 морских и воздушных целей российских сил, из которых 15 были полностью уничтожены.



Среди них — вертолёты Ми-8, истребители Су-30, а также корабли Черноморского флота РФ. Общие убытки российского флота от атак оцениваются в более полумиллиарда долларов.

Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»