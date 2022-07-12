«Страха ощутить мы не успели». Репортаж из Часов Яра, где войска России обстреляли многоэтажки

Женщина бежит в квартиру мимо руин многоэтажки в Часовом Яру, июль 2022. Фото: Виктория Рощина / Новости Донбасса

Спасатели продолжают поиски тел под завалами многоэтажки в Часовом Яру в Донецкой области. Количество жертв увеличилось до 34 людей, среди которых и 9-летний мальчик.



Жители же массово вывозят вещи и покидают город. Отказываются уезжать в основном пенсионеры и те, кто боится не выдержать дорогу. Но все они ждут лишь одного — тишины.



Военные говорят, что ситуация на Донбассе после оккупации Лисичанска значительно обострилась, но обещают оборонять регион.



О том, как Часов Яр отходит после недавних обстрелов — в репортаже Виктории Рощиной для «Новостей Донбасса».



Момент

«Сначала был первый страшный взрыв. Гудело все, задымилось общежитие», — вспоминает жительница Часового Яра Надежда. «Потом был второй взрыв — все в огне, рушится все, мы попадали во дворе. А потом ещё третий взрыв…».



Разрушенная обстрелами многоэтажка в Часовом Яру в Донецкой области, июль 2022. Фото: Виктория Рощина / Новости Донбасса

«Это все было так быстро. Момент, секунда и перед нами все падает, мы ранены...», — рассказывает Людмила — жительница разрушенной многоэтажки в Часовом Яру. Всего, по информации спасателей, обстрелами было обстреляно три здания.



Жительница разрушенной многоэтажки в Часовом Яру, июль 2022. Фото: Виктория Рощина / Новости Донбасса

«Первым ударом у нас выбило москитную сетку», — рассказывает Надежда, которая вместе с мужем пострадала от обстрелов города. «Мы пошли ее вставлять назад и тут второй удар — нас отбросило назад и на нас полетело окно, телевизор, шкаф, все что было в квартире» — рассказывает женщина и демонстрирует часы, которые упали и остановились от второго удара в 21:15.



Надежда и Валерий — жители разрушенного дома в Часовом Яру, июль 2022. Фото: Виктория Рощина / Новости Донбасса

«Мы побежали к ванной. Я спросила — «Валера, ты жив?», сказал, что жив. Я ему сказала хватать документы и мы полезли. Он был весь в крови, контуженный, ужасные раны… Мы не добежали до убежища ещё и нас накрыло третий раз. Мы упали лицом в кирпичи, ползком добирались в подвал».



Разбитая посуда в разрушенной квартире Надежды и Валерия в Часовом Яру, июль 2022. Фото: Виктория Рощина / Новости Донбасса

Женщина говорит, что по пути они увидели ещё двоих контуженных молодых парней, которых также затащили с собой в убежище. Им на помощь пришли местные военные медики, которые отвезли их в больницу Бахмута. Сейчас Валерий вернулся домой. Он вспоминает как от шока не ощущал боли и страха.



Валерий из города Часов Яр показывает как его с женой отбросило после второго удара, июль 2022. Фото: Виктория Рощина / Новости Донбасса

«Страх ощутить мы просто не успели», — говорит Валерий. «Боли тоже не было. Видел кровь лилась и я только попросил супругу дать полотенце, чтоб ее немного остановить».



Несмотря на угрозу повторных обстрелов, уезжать супруги не собираются



«Нам тут говорили, что мы остаёмся ждать Россию. Я отвечаю — «Вы что дураки?» Да нам просто деваться некуда! Это моя земля, моя хата на которую заработал муж… Родных у нас нет. Только вот эти стены, я и он — два инвалида. Куда я буду набиваться?» — говорит Надежда.



Пророссийские жители мне тут тоже встречались. Которые, как всегда — обвиняют в обстрелах всех — от украинских военных до журналистов, но кроме страны агрессора.



Разрушенная обстрелами многоэтажка в Часовом Яру в Донецкой области, июль 2022. Фото: Виктория Рощина / Новости Донбасса

По соседству с супругами Надеждой и Валерием проживает Оксана. Она показывает разваленный обстрелами потолок и разрушенную квартиру. Во время взрыва она была недалеко и сразу прибежала спасать мужа с сыном.



«Вытащила их двоих вместе с дверьми. У мужа до трех ночи шла кровь — разрыв над грудью. Потом приехала уже скорая…», — вспоминает Оксана и говорит, что не будет уезжать из города.



«А куда? Где и кому мы нужны?»



Оксана из Часового Яра показывает разрушенную квартиру, июль 2022. Фото: Виктория Рощина / Новости Донбасса

Разрушенная квартира в Часовом Яру, июль 2022. Фото: Виктория Рощина / Новости Донбасса

Жители разрушенных домов сейчас вывозят уцелевшие вещи в более безопасные места. «Пытаемся сейчас собрать все, что осталось, вывезти. Помогаем пожилым людям, женшинам», — говорит местный житель Виктор.



Жители разрушенных домов Часового Яра вывозят уцелевшие вещи, июль 2022. Фото: Виктория Рощина / Новости Донбасса

Поиски продолжаются

Спасатели продолжают разбор завалов и поиски тел в Часовом Яру. По предварительной информации, в доме могло находиться более 35 человек, среди которых 9-тилетний ребенок.



Помогают работникам ГСЧС военные, в том числе техникой. Поскольку часть машин спасателей осталась в оккупированном Мариуполе.



Спасатели вытягивают тела погибших из руин многоэтажки в Часовом Яру, июль 2022. Фото: Виктория Рощина / Новости Донбасса

Фото школьного альбома в руинах многоэтажки в Часовом Яру, июль 2022. Фото: Виктория Рощина / Новости Донбасса

«Мы работаем днём и ночью. У нас хватает людей и техники, происходит смена групп для того, чтоб не прекращать поисковый процесс», — говорит заместитель начальника главного управления ГСЧС в Донецкой области Вячеслав Бойцов.



«Трудностей нет. Единственная проблема — это риск повторных прилётов», — говорит Бойцов.



Заместитель начальника главного управления ГСЧС в Донецкой области Вячеслав Бойцов, июль 2022. Фото: Виктория Рощина / Новости Донбасса

Спасатели работают на руинах многоэтажки в Часовом Яру в Донецкой области, июль 2022. Фото: Виктория Рощина / Новости Донбасса

Полицейски открыли уголовное производство по факту обстрела города.



«Это статья 438 уголовного кодекса Украины — нарушение законов и обычаев войны», — говорит пресс-офицер полиции Донецкой области Олег Кирницкий и добавляет, что немало людей удалось спасти.



«С некоторыми людьми спасатели установили аудиоконтакт и смогли вытащить их», — отметил Кирницкий.



Раненых госпитализировали в больницы ближайших населенных пунктов. Доступ журналистов к ним сейчас запрещен.



Пресс-офицер полиции Донецкой области Олег Кирницкий, июль 2022. Фото: Виктория Рощина / Новости Донбасса

Президент Украины Владимир Зеленский назвал действия России террористическим актом, отметив, что отдавая приказ стрелять по мирным районам — «они убивают сознательно».



В свою очередь, в Минобороны РФ оправдали свои действия якобы «убийством 300 националистов».



Разрушенная обстрелами многоэтажка в Часовом Яру в Донецкой области, июль 2022. Фото: Виктория Рощина / Новости Донбасса

Нужно отметить, что в Часовом Яру ещё до полномасштабного вторжения России базировался штаб ООС. В городе всегда находились военные.



Удар же был нанесен в жилой квартал, где жили мирные люди, в том числе — дети.



«Мой дом»

Жители, которые остались в городе говорят, что сейчас проблем с продуктами и медикаментами нет — помогают волонтеры, а также работают аптека и магазин.



Разрушенная обстрелами многоэтажка в Часовом Яру в Донецкой области, июль 2022. Фото: Виктория Рощина / Новости Донбасса

«Раньше у нас работал завод», — рассказывает местная жительница о Часовоярском огнеупорном комбинате.



В 2020 году его выкупил донецкий олигарх Ринат Ахметов. «Выкупил, порезал все на металл и завод закрыли», — говорит жительница. «Обещали людям работу и все. Все пошли на биржу. Большое "спасибо" Ахметову».



Ещё одна жительница добавляет — «А потом он привозил гуманитарку — добродетель. Все это деньги»



Ещё одна жительница вспоминает, что в Часовом Яру родился покойные российский певец, который поддерживал окупацию Крыма — Иосиф Кобзон. «Он выделял какие-то деньги на детские площадки, но опять они что-то там пиляли».



Женщина добавляет, что больше всего она сейчас переживает за будущее молодого поколения. «Душа болит за детей. Как же будет трудно жить вам. Страшно».



«Да. И это молодое поколение тоже застало войну. К сожалению…», — говорит местный житель Валерий.



Игрушка в разрушенной многоэтажка Часового Яра, июль 2022. Фото: Виктория Рощина / Новости Донбасса

«Мы прожили интересную жизнь. Много где были, но краше своей родины не видели», — говорит Надежда, которая вместе с мужем пострадала от обстрелов Часового Яра. «Мы хотим и дальше жить в Украине. Это наш дом».



Обострение

Украинские военные говорят, что после оккупации Лисичанска ситуация в Донецкой области обострилась.



Военный ВСУ в Донецкой области, июль 2022. Фото: Виктория Рощина / Новости Донбасса

«И мы немного истощились и стало горячей», — говорят защитники, которых я встречаю по дороге в Часов Яр.



«Конечно, вы же сами видите, что обстрелы стали чаще, сильнее», — говорит военный Антон с которым общаюсь на одном из блокпостов Бахмутского района.



Разрушенная обстрелами многоэтажка в Часовом Яру в Донецкой области, июль 2022. Фото: Виктория Рощина / Новости Донбасса

Он уверяет, что настрой у военных боевой и они будут держать оборону, чтоб не дать противнику проникнуть в Бахмут и Славянск, которые тоже почти каждый день страдают от российских обстрелов.