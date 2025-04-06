У Кремлі анонсували нові переговори зі США

Спецпредставник Путіна Кирило Дмитрієв. Фото: Інтерфакс

Посланець Кремля Кирило Дмитрієв зробив нову заяву щодо переговорів із США. Чиновник Путіна сказав, що нові контакти відбудуться вже найближчими днями.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

Глава Російського фонду прямих інвестицій та спецпредставник Путіна з інвестиційно-економічного співробітництва із зарубіжними країнами Кирило Дмитрієв заявив, що нові контакти між Росією та США можуть пройти вже наступного тижня.

При цьому він не уточнив, де саме та в який день відбудуться ці контакти. Також Дмитрієв не відповів, чи буде він присутній на нових переговорах Росії із США.

Раніше повідомлялося, що Кирило Дмитрієв 2 квітня зустрічався у Вашингтоні зі спецпредставником Дональда Трампа Стівом Уіткоффом. Для цього Сполучені Штати навіть тимчасово зняли санкції з Дмитрієва, щоб Держдепартамент міг видати йому необхідну візу для приїзду до американської столиці.