Мінна загроза на Донбасі: рятувальники обстежили понад 11 тис. гектарів, але жертви продовжуються

З початку повномасштабного вторгнення, з 24 лютого 2022 року, піротехнічні підрозділи Державної служби з надзвичайних ситуацій обстежили понад 11 600 гектарів території та знешкодили 66 300 одиниць вибухонебезпечних предметів (ВНП) у Донецькій області.



Однак, попри масштабну роботу спеціалістів, загроза залишається високою. З початку війни 36 людей, включаючи трьох дітей, постраждали від вибухонебезпечних предметів, порушивши правила мінної безпеки.



Рятувальники та влада знову закликають громадян бути максимально обережними, не наближатися до підозрілих предметів та завжди повідомляти екстреним службам про знахідки.



Мінна небезпека залишається повсякденною реальністю для мешканців Донецької області, яка щодня страждає від російських обстрілів.

Краматорський завод важкого верстатобудування розробив нову машину для розмінування Germina URCM-3000. Ця машина здатна розмінувати 5 гектарів за один день і може витримати підрив протитанкової міни.