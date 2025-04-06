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Росіяни атакували Київ балістикою: зафіксовано пожежі, є постраждалі

06 квітня 2025, 08:36

Росіяни атакували Київ балістикою: зафіксовано пожежі, є постраждалі

Внаслідок ракетної атаки росіян у Києві виникли пожежі у кількох районах міста. Фото: ДСНС Внаслідок ракетної атаки росіян у Києві виникли пожежі у кількох районах міста. Фото: ДСНС

Близько 5 години ранку 6 квітня Повітряні сили України попередили про загрозу застосування військами РФ балістичного озброєння. Повітряна тривога була оголошена у ряді центральних, східних та північних областей країни.

За кілька хвилин у Києві пролунали перші вибухи.

Ще серія вибухів прогриміла у столиці протягом наступних кількох хвилин.

Незабаром стало відомо, що росіяни запустили у напрямку міста до 10 балістичних ракет.

Близько 05:17 міський голова Києва Віталій Кличко повідомив про перші наслідки атаки по столиці. За його інформацією, у Дарницький район столиці місцеві викликали швидку допомогу.

Також медиків викликали мешканці Оболонського району столиці.

Близько 05:30 у КМВА повідомили про пожежі, спричинені атакою по столиці. Вони спалахнули у Дарницькому та Оболонському районах міста.

Мер Києва Віталій Кличко підтвердив пожежі у столиці внаслідок ракетного обстрілу.

Близько 05:45 Кличко уточнив інформацію. У столиці є постраждалі внаслідок обстрілу.

Близько 06:20 міський голова повідомив про ще одну пожежу у столиці — вона виникла у Дарницькому районі.

Кількість постраждалих внаслідок атаки по Києву зросла до трьох – усі з Дарницького району. Також мер інформував про пошкоджені автомобілі.

Екстрені служби у столиці працюють над ліквідацією наслідків обстрілу. Водночас повітряна тривога триває через загрозу застосування крилатих ракет ЗС РФ.

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