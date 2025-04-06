Сьогодні вдень Краматорськ зазнав російського обстрілу

Краматорськ зазнав обстрілу з боку російських окупаційних військ сьогодні вдень. Про це повідомляє начальник міської військової адміністрації Олександр Гончаренко.
«Краматорськ зазнав ворожого обстрілу — приватний сектор», — написав він у телеграм-каналі.
За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих.
«Встановлюємо наслідки руйнувань», — додав Гончаренко.
Раніше місцеві жителі у соціальних мережах повідомляли, що вибух пролунав в одному із селищ міста приблизно о 15:00.
Переможемо цензуру разом!Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях