Сьогодні вдень Краматорськ зазнав російського обстрілу

Наслідки російського обстрілу приватного сектору у Краматорську вдень 6 квітня. Фото: МВА

Краматорськ зазнав обстрілу з боку російських окупаційних військ сьогодні вдень. Про це повідомляє начальник міської військової адміністрації Олександр Гончаренко.

«Краматорськ зазнав ворожого обстрілу — приватний сектор», — написав він у телеграм-каналі.

За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих.

«Встановлюємо наслідки руйнувань», — додав Гончаренко.

Раніше місцеві жителі у соціальних мережах повідомляли, що вибух пролунав в одному із селищ міста приблизно о 15:00.