Сили оборони знищили російську піхоту на Краматорському напрямку: 17 загиблих окупантів

Українські військовослужбовці ліквідували російських окупантів на Краматорському напрямку. Про це повідомили у пресслужбі ОСУВ «Хортиця».
«На Краматорському напрямку масове знищення російської піхоти — 17 ліквідованих та 11 поранених», — йдеться у повідомленні.
Як зазначається, оператори підрозділу безпілотних авіаційних систем Фенікс бригади Помста продовжують невпинно знищувати окупантів у Донецькій області.
Раніше ми писали, що 63-та механізована бригада ЗСУ знищила два російські танки на Лиманському напрямку.
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