Сили оборони знищили російську піхоту на Краматорському напрямку: 17 загиблих окупантів

На Краматорському напрямку масове знищення російської піхоти. Фото: скриншот

Українські військовослужбовці ліквідували російських окупантів на Краматорському напрямку. Про це повідомили у пресслужбі ОСУВ «Хортиця».



«На Краматорському напрямку масове знищення російської піхоти — 17 ліквідованих та 11 поранених», — йдеться у повідомленні.



Як зазначається, оператори підрозділу безпілотних авіаційних систем Фенікс бригади Помста продовжують невпинно знищувати окупантів у Донецькій області.



Раніше ми писали, що 63-та механізована бригада ЗСУ знищила два російські танки на Лиманському напрямку.