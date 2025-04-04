Окупанти йдуть на штурм із мінами ТМ-62 на Лиманському напрямку

Результат влучання дрона по солдату РФ із міною ТМ-62. Фото: кадр із відео

Російські війська продовжують активні штурмові дії на Лиманському напрямку, використовуючи дедалі абсурдніші тактики. Як повідомляє офіційний канал оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця», ворожа піхота йде в атаку, несучи з собою протитанкові міни ТМ-62.



За даними захисників 80-ї десантно-штурмової бригади імені князя Мстислава Хороброго, окупанти намагаються піднести міни до українських позицій, щоб зруйнувати укриття. Однак така тактика робить їх легкою мішенню для операторів БпЛА механізованого батальйону «BARBARUS».



«Коли пілот дрона бачить окупанта з міною, це викликає шалений азарт. І за мить він із піхотинця перетворюється на представника російських космічних військ, який швидко і яскраво стартує в політ», — іронізують військові.



Минулої доби ворог атакував 19 разів, намагаючись просунутися в районі населених пунктів Греківка, Нове, Катеринівка та в бік Новомихайлівки, Торського та Зеленої Долини.