Прикордонники взяли в полон 61-річного військового РФ на Сумщині

61-річний військовий РФ із Мурманська потрапив у полон на Сумщині. Фото: кадр із відео

Українські прикордонники захопили в полон 61-річного російського військового на Сумському напрямку. Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

Прикордонники захопили в повний 61-річний військовий рф на Сумському напрямку



За словами оккупанта, він мав доставити провізію на передову, але заблукав і півтори доби шукав дорогу до своїх. Говорить, що підписавши контракт не з власної волі – його примусила російська поліція. pic.twitter.com/SGbqPWAbWU — Державна прикордонна служба України (@DPSU_ua) April 4, 2025



За словами полоненого, він був відправлений на передову з провізією, але заблукав і протягом півтори доби безрезультатно намагався знайти дорогу до своїх.



Також окупант стверджує, що підписав контракт не з власної волі — його змусила російська поліція.