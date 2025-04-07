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ЗСУ просунулися під Поповкою в Бєлгородській області РФ

07 квітня 2025, 09:30

ЗСУ просунулися під Поповкою в Бєлгородській області РФ

На південному заході від населеного пункту Поповка Красноярузького району Бєлгородської області російські джерела повідомляють про просування Сил оборони України. Про це пише один із пропагандистських телеграм-каналів РФ.

«Вранці, 6 квітня українські бійці, використавши білі пов'язки як розпізнавальні знаки, провели штурм позицій 34-ї бригади РФ. Російські військові відступили, втративши до 600 метрів території (позначено жовтою лінією на карті)», - йдеться у повідомленні.

За твердженням російських джерел, зараз позиції зайняті українськими силами. Загалом, за минулу добу втрати російських загарбників склали 1350 осіб.

Також українські військові знищили 13 танків, 25 бойових броньованих машин, 31 артилерійську систему, дві реактивні системи залпового вогню, 28 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 15 ракет, 70 одиниць автомобільної та одну одиницю спеціальної техніки окупантів.

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