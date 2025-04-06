Через ракетний удар по Києву пошкоджено будівлю українських телеканалів, виявлено тіло загиблого в Дарницькому районі

Внаслідок ракетної атаки росіян української столиці значне пошкодження зазнала офісна будівля, де розташовуються канали українського іномовлення FREEДОМ та «Дім», міжнародні редакції — UATV English, The Gaze, UATV Español, UATVArabic, UATV Português, діджитал-редакція. Про це повідомляє FREEДОМ.
Російські окупанти завдали серйозних руйнувань — пошкоджено фасади офісної будівлі та автомобілі.
Також внаслідок удару по Києву загинула одна людина. Вона перебувала на території ліцею в Дарницькому районі столиці. Її особистість встановлюється. Про це повідомляє ДСНС України.
Раніше повідомлялося про трьох постраждалих.
Пожежі в Оболонському та Дарницькому районах ліквідовано, повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій.
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