Через ракетний удар по Києву пошкоджено будівлю українських телеканалів, виявлено тіло загиблого в Дарницькому районі

Російська ракета зруйнувала офісну будівлю українських телеканалів у Києві. Фото: ДСНС

Внаслідок ракетної атаки росіян української столиці значне пошкодження зазнала офісна будівля, де розташовуються канали українського іномовлення FREEДОМ та «Дім», міжнародні редакції — UATV English, The Gaze, UATV Español, UATVArabic, UATV Português, діджитал-редакція. Про це повідомляє FREEДОМ.

Російські окупанти завдали серйозних руйнувань — пошкоджено фасади офісної будівлі та автомобілі.

Також внаслідок удару по Києву загинула одна людина. Вона перебувала на території ліцею в Дарницькому районі столиці. Її особистість встановлюється. Про це повідомляє ДСНС України.

Раніше повідомлялося про трьох постраждалих.

Пожежі в Оболонському та Дарницькому районах ліквідовано, повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій.