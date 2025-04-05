Удар по зв'язку: дрони уразили завод, який забезпечує армію РФ оптиковолоконними системами

У місті Саранськ (РФ) атакували важливий об'єкт російського військово-промислового комплексу — підприємство АТ «Оптіковолоконні Системи». Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації РНБО України Андрій Коваленко.



За його словами, підприємство уражене невідомими дронами. Воно входить у критичну інфраструктуру Російської Федерації і забезпечує виробництво матеріалів, необхідні створення сучасних засобів зв'язку, включаючи устаткування військового призначення.



«Підприємство є частиною критичної інфраструктури, яка забезпечує РФ власними матеріалами для побудови сучасних засобів зв'язку, у тому числі військового призначення», — акцентував Коваленко.



Він також додав, що продукція цього заводу активно застосовується у російських системах управління, зв'язку та передачі даних, включаючи захищені канали комунікації для армії та управління дронами.



Глава республіки Мордовія Артем Здунов заявив про атаку на одне з підприємств регіону, але не уточнив якого.



