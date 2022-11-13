«Я з України. Навіщо мені цей Бєлгород?» Житель села під Лиманом — про пережиту окупацію

13 листопада 2022, 07:00

«Я з України. Навіщо мені цей Бєлгород?» Житель села під Лиманом — про пережиту окупацію

Мешканець Яцківки Сашко. Фото: Новини Донбасу Мешканець Яцківки Сашко. Фото: Новини Донбасу

Село Яцківка знаходиться у Лиманському районі Донецької області, що на березі Оскольського водосховища. У травні населений пункт окупували російські війська, 23 вересня Яцківку було звільнено Збройними силами України. Надія Масюченко побувала у деокупованій Яцківці та поговорила з місцевим жителем про пережите. «Новини Донбасу» публікують її репортаж.

Звільнена Яцківка. Фото: Новини Донбасу

Цей чоловік на фото Саша. Отак просто він представляється. Разом із ним собака. Вони з Яцківки.

Не встигаємо ні про що ще поговорити — біля нас зупиняється машина. З силою хтось з середини намагається виштовхнути двері — «Жигулі» противляться, двері ледь відчиняються. Скрип заліза, яке дивом взагалі їздить по цим дорогам, перериває крик кремезного військового «Дєд! Давай, я вперед іду. Дасть Бог, вернусь живим! Дєд, я вернусь! Ось, візьми! Не давай себе в обіду!»

Військовий всовує Саші блок сигарет. Обіймає, міцно, як свого рідного діда. Саша каже «дякую» і сором’язливо тримає цигарки в руках. Очами проводжає машину. Посміхається. Хлопцям вслід. Нам в камеру. Навколо – розвалена техніка російських окупантів, воронки від авіабомб, зруйнована церква.

Мешканець Яцківки Сашко. Фото: Новини Донбасу

Ми все ж таки змогли поговорити з Сашою.

— Як ви пережили окупацію? Коли прийшли росіяни, що тут відбувалось?

— Найперше що, вони зробили — пройшли по вулицям, заходили в будинки де жили люди і забирали у всіх телефони, карти пам’яті. Шукали інформатора, так вони казали. Коли були росіяни — було страшне. Окупанти видавали воду з хробаками. Єдиний вихід тоді — робити чай з тої води. Кип’ятити. Бо іншої не було... А потім першими зайшли десантно-штурмові війська. Я їм показав де і що лежить. Було дуже багато покинутого росіянами озброєння — цілий сарай 120-х мін, уявляєте? Росіяни тікали так, що кинули все своє озброєння. 200-го свого забули. Спочатку тут були «ЛНР-івці», потім прийшли росіяни і буряти. Біля входу до мого будинку поставили міну. Перед відступом російські окупанти мінували все — так і казали місцевим. Коли вже село повернулось під контроль України — ми вийшли з укриття і пішли до себе додому. Дивлюсь, а біля мого будинку підірвалось декілька машин... А ми з дружиною ховались де могли.

Знищений російський танк. Фото: Новини Донбасу

— Яка зараз ситуація, чи отримуєте допомогу?

— Світла немає, газу також. Гуманітарну допомогу отримуємо. Нещодавно приїздила машина Укрпошти видавала грошову допомогу, і тепер взагалі є пересувне відділення, можна отримати пенсію. Потрохи все відновиться, ми це розуміємо. Військові також допомагають. 

— Чи вцілів ваш будинок?

— Мій так, але дуже постраждали сусідні будинки. Погоріли. Обстрілювали дуже сильно.

Зруйнований внаслідок бойових дій дім у Яцківці. Фото: Новини Донбасу

— Сподіваєтеся, що все налагодиться?

— Так звичайно. Надія помирає останньою. Ой, скільки доведеться все відновлювати — це страшно уявити.

Саша зараз заробляє на життя чим прийдеться — допомагає місцевим заготовляти дрова на зиму, пиляє повалені дерева. Розповідає, що на березі водосховища дуже багато касетних боєприпасів, у лісі розкидані «лєпєстки», тому за грибами йти нікому не радить. 

Знищена військова техніка. Фото: Новини Донбасу

Собака, який прийшов з Сашею, лащиться до всіх нас, очі з довірою дивляться на нього. Він не його хазяїн. Але він його годує. Як і десятки інших. Вони з дружиною зранку варять велику каструлю каші – і виставляють її біля будинку. Ввечері — вона пуста.

Тут, де ми стоїмо, мабуть, раніше був майже центр села. Зараз — попелище. Навкруги немає нічого вцілілого крім будівлі, де, мабуть, був магазин. І куполів маленької каплички. Окупанти лишили по собі смерть і руїну.

Звільнена Яцківка. Фото: Новини Донбасу

Ми повертаємо своє і повертаємо життя туди, де ворог хотів залишити лише суцільну понівечену пусту землю. Цей чоловік і військовий — і є життя. Людяність, довіра, любов. Все в одному кадрі на декілька секунд.

Прощальні слова Саші дуже прості — окупанти дуже наполягали евакуюватися в Бєлгород. Він відмовився. «А ви мене запитали, чи хочу я їхати? Я з України, з Бахмута. Тут моя земля. Буржуйка є, дрова є, ліс поруч, якось переживемо»,— згадує він свою відповідь.

Читайте также:

Без світла та газу, їжі та ліків — ситуація у звільненому Лимані

Ще за темою

Місця
Донецька область Лиман Яцківка
Інше
Війна
НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
23:49
Головні події в окупації 12 листопада
22:47
Примушують до евакуації: Окупанти обстріляли з «Граду» селище на Херсонщині
16:11
Лепс та ЮрКісс співали для «поліції» та «військових» у Луганську
15:02
РФ заборонила прохід суден через Керченську протоку, але не всіх
14:17
На цвинтарі під Маріуполем з'явився новий сектор братських могил
13:04
Окупанти проводять евакуацію і на лівобережжі Херсонщини — ЗМІ
12:39
У Донецьку на міні підірвався цивільний
10:27
Момент вибуху на мосту біля Каховської ГЕС потрапив на відео
09:58
«ЛНР» заявила про ракетний удар по Кадіївці, поранено троє людей
09:29
Центр Горлівки потрапив під обстріл, пошкоджено ДК «Шахтар»
23:48
Ремонт Кримського мосту триватиме ще рік ►
23:26
Головні події в окупації 11 листопада
19:24
«ДНР»: У Донецьку під час обстрілу поранено двох людей
17:05
Кадрові перестановки: «ДНР» змінила «міністрів» та «заступників голови»
16:46
Рогозін очолив групу військових радників «Л-ДНР» під назвою «Царські вовки»
Всі новини
08:55
«ДНР» заявила про обстріли — поранено цивільного
08:36
Загинули двоє цивільних у Донецькій області внаслідок російських обстрілів
23:49
Головні події в окупації 12 листопада
23:00
У Краматорську з 15 листопада відновлюють рух міських автобусів
22:47
Примушують до евакуації: Окупанти обстріляли з «Граду» селище на Херсонщині
22:29
Росіяни вдарили некерованими ракетами по Сумщині
21:59
«На Донеччині просто пекло»: Зеленський — про ситуацію на фронті
21:36
ЗСУ ліквідували позицію окупантів у Гірському, майже 30 росіян загинули
20:56
Окупанти вдарили касетним снарядом по житлових будинках у Запоріжжі
20:28
Зеленський: Українські військові встановили контроль у понад 60 населених пунктах Херсонщини
18:49
Сьогодні окупанти завдали 14 авіаударів по Україні — зведення Генштабу
17:58
Росія може завдати масованого ракетного удару по Україні 15-16 листопада — Повітряні сили ЗСУ
17:32
На Херсонщину повернулися українські військові адміністрації
16:52
Поліція проводить у Херсоні стабілізаційні заходи
16:23
Медведєв пригрозив використати «весь арсенал засобів поразки» проти України
Всі новини
ВІДЕО
Центр Горлівки потрапив під обстріл, пошкоджено ДК «Шахтар»
12 листопада, 09:29
Ремонт Кримського мосту триватиме ще рік ►
11 листопада, 23:48
Антонівський міст зруйновано
11 листопада, 11:13

«Новини Донбасу» © 2022, усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Цю версію сайту створено за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиція — цими символами позначається матеріал, розміщений на правах реклами.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

 

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Політика сайтуПолітика конфіденційностіРедакціяКонтактиРеклама