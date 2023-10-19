«єВідновлення»: З якими труднощами стикаються власники пошкодженого війною житла

Будинки у приватному секторі Краматорська, знищені внаслідок російського ракетного удару по Краматорську 14 червня. Фото: Новини Донбасу

З моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну, армія РФ піддала цивільну інфраструктуру численним обстрілам, що спричинило руйнування приватних, багатоквартирних будинків, а також об'єктів цивільної інфраструктури.



У зв'язку з чим для відновлення пошкодженого чи зруйнованого житла в Україні розробили програму «єВідновлення», яка спрямована на компенсацію власникам майна.



Тільки на Донеччині було пошкоджено або зруйновано 36 657 житлових будинків, і це без урахування тимчасово окупованого Маріуполя. Журналісти «Новин Донбасу» дізналися у місцевих жителів Краматорська на Донеччині, з чим їм довелося зіткнутися під час відновлення своїх осель.





З якими проблемами зіткнулися люди під час реєстрації у «Дії»

Будинок Анастасії у Краматорську, як і сотні тисяч квартир та будинків по всій Україні, пошкоджений під час російського вторгнення. Держава цього року запустила програму «єВідновлення», в рамках якої громадянам виплачують грошову компенсацію за пошкоджене чи зруйноване житло. Але навіть подати заяву через додаток «Дія» з першого разу виходить не у всіх.

Будинок Анастасії у Краматорську пошкоджено під час російського вторгнення. Фото: Новини Донбасу

«У "Дії" вчора мені не вдалося зареєструватися, того ж дня, ввечері вибивало якусь помилку. Але сьогодні з ранку, я вже зайшла, завантажила фотографії та все підтягнулося. Вже є акт про пошкоджене майно. Які виплати? Не знаю. Там нічого не написано, чекаємо, коли приїдуть це все й опишуть і вже хоч щось виплатять для подальшого відновлення», — розповіла Анастасія.

Будинок Анастасії у Краматорську пошкоджено під час російського вторгнення. Фото: Новини Донбасу

На відміну від Анастасії, подати заяву Надія змогла відразу. Але в додатку у неї вибиває повідомлення, що поки що немає грошей.



«Я подавала заяву і досі висить, що немає грошей, як тільки буде виплата, ми вам повідомимо», — зазначає Надія — мешканка Краматорська.

На ремонт будинку Надії виплати поки що не прийшли. Фото: Новини Донбасу

Свою допомогу у розв'язанні проблем з додатком пропонує місцева влада Краматорська.



«Усі питання, які ми можемо вирішити, ми допомагаємо мешканцям нашого міста, мешканцям територіальної громади за фактичною адресою В'ячеслава Чорновола 24, 1 кабінет. Якщо є якісь запитання у наших мешканців, вони приходять до робочих груп комісії, ми допомагаємо подати їм заяву через електронний портал», — пояснив голова комісії, заступник голови військової адміністрації Краматорська Карен Заргарян.



Ракетою Х-22 у краматорському селищі Ясногірка було пошкоджено майже 90 будинків, багато хто отримав серйозні пошкодження несучих конструкцій. Але, живучи по сусідству, під час подання документів на «єВідновлення» кожна з постраждалих сімей отримує різний результат.

Чому варто не чекати на допомогу, а починати робити ремонт самостійно

Хтось зміг надіслати запит із першого разу, комусь вдалося це зробити лише за місяць. Вже є й випадки відмов у допомозі. Найчастіше їх отримують ті, у кого, з якоїсь причини немає домоволодіння у Державному реєстрі матеріальних прав (ДРМП), або неправильно оформлені інші документи. Щоб не гаяти часу, ремонти люди починають робити власним коштом та шляхом допомоги від міста, у вигляді будматеріалів та невеликих сум грошей.



«Власним коштом ми поставили двері, виходить, зробили стяжку. Стяжка нам вийшла майже 35 тисяч гривень та двері майже 10 тисяч. У нас були якісь заощадження, ми їх витратили. Плюс, накрили клейонкою, нам дали БФ «Проліска», БФ «Рокада», «Червоний хрест» нам допоміг. Виконком дав нам профнастил, 24 листи, на дах у принципі вистачить, але ми не маємо балок. Балки нам нема за що купити», — каже мешканець Краматорська Андрій.



Постраждалий будинок Андрія також знаходиться у селищі Ясногірка. Вони вже подали всі документи та тепер лише очікують на рішення комісії щодо суми компенсації, яку їм нарахують.

На яку допомогу можна розраховувати і як надходить компенсація

«На цей момент існує дві категорії компенсації. У першій категорії це заявники, які постраждали не більше ніж на 200 тисяч гривень, відповідно до листа опису, складеного комісією, вони отримують загальну суму відповідно до нього і на цю суму роблять ремонт у своєму приміщенні. Та категорія Б, яка перевищує поріг 200 тисяч гривень, за цими заявами видається 70% вартості ремонту відповідно до листа опису. Після того, як вони зробили ремонт на ці 70%, комісія приходить і перевіряє факт виконаного ремонту та надає залишок суми у 30%», — повідомив голова комісії, заступник голови ВА Краматорська Карен Заргарян.

Карен Заргарян — голова комісії, заступник голови ВА Краматорська. Фото: Новини Донбасу

Програма передбачає три етапи відновлення, у першому люди можуть відновити дрібні пошкодження своїх будинків. У другому повністю зруйноване житло, а третій етап почне діяти з 1 січня 2024 року і дозволить компенсувати витрати людей, які самі зробили ремонт.



Поки що адміністрація Краматорська вже ухвалила понад 550 заяв на компенсацію за програмою «єВідновлення». І вже 360 власників змогли скористатися допомогою загальною сумою майже на 30 мільйонів гривень.



«Нагадаю, суми по квартирах — це не більше ніж 350 тисяч гривень за категорією Б. Суми по приватному сектору не більше 500 тисяч гривень за категорією Б», — пояснив Карен Заргарян.

Будинки у приватному секторі Краматорська, знищені внаслідок російського ракетного удару по Краматорську 14 червня. Фото: Новини Донбасу



Але більшість жителів Краматорська кажуть, що озвучених сум на повне відновлення їхнього втраченого майна не вистачить.



«Одного скління буде, якщо брати, всю квартиру, це під 80 000. Це так, щонайменше, це лише одні вікна. А решта стін, перекладання стін, це вже буде дорожче», — поділився постраждалий Юрій.



За словами місцевої мешканки Олени, виділених грошей не вистачає, бо ціни катастрофічно зросли.

На ремонт грошей не вистачає, бо ціни катастрофічно зросли. Фото: Новини Донбасу

«Мені на вікна виділили 50 тисяч, а я вже 91 тисяч витратила. Мені здається, вони якось неправильно нараховують. На однокімнатну нам дали 160 000, чотирикімнатну квартиру 192 000. Це просто, мені здається… Я не розумію, як вони вираховують», — скаржиться Олена.

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Які недоліки програми «єВідновлення»

Програму ініційовано державою. Але на місцях за створення комісій для огляду житла, які дають висновок відповідно до чек-листа, вже відповідають міські адміністрації. Перед цим експерти ретельно оглядають приміщення на наявність у ньому ушкоджень.



«Доводиться відбивати штукатурку та дивитися на скільки стіна міцно стоїть, чи надійно? У цьому випадку ми розбили шматок, як і в тій кімнаті, щоб перевірити, як кладка. У цьому випадку кладка взагалі ходить ходуном», — зазначає член комісії Іван.



Люди незадоволені й тим, що багато будматеріалів за програмою «єВідновлення» можна купити лише у певних магазинах. Але на Донеччині більшість із них закриті. Також вони вказують на те, що гроші не можна зберегти на термін понад рік, це викликає питання, адже війна триває і жителі регіону побоюються повторних руйнувань.

Люди незадоволені й тим, що багато будматеріалів за програмою «єВідновлення» можна купити лише у певних магазинах. Фото: Новини Донбасу

«Мені сказали, що гроші дають на певний термін. Якщо я ними не почну користуватися, гроші можуть зняти. Тож тут палиця на двох кінцях, не зроблю — заберуть гроші, чи зроблю. Сказали, не переживайте, зробите ми допомагатимемо по-новому», — додала постраждала Олена.



Ще один важливий момент — знищені чи пошкоджені меблі та техніку ніхто не компенсує.



«А як я це вимагатиму, це все, що було розбите, шибки та шматочки… Це все викинули, документації теж половина, це ж все ось так от у хаосі. Я навіть дещо зі своїх документів не можу знайти. Тому я навіть не знаю, як воно все буде», — підсумувала постраждала мешканка Краматорська.



У роботі програми «єВідновлення» є певні недосконалості, і жителі Краматорська сподіваються, що влада зверне на них увагу, але все ж таки ці виплати полегшують і значно прискорюють відновлення житла. А тим часом програма у Краматорську продовжує прийом заявок та виплати компенсацій.