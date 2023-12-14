Ілюстрацію створено в DALL-E для «Новин Донбасу»

Росія заклала до бюджету на 2024 рік понад 600 млрд рублів на так звані «нові регіони». Окуповані території виживають за рахунок дотацій РФ, які складають до 90% доходів. У той же час гроші виділяють не лише з федерального бюджету. Окремі області РФ також презентують захопленим українським територіям щедрі подарунки. У цій статті «Новини Донбасу» розбираються, скільки «нові регіони» отримають від конкретних російських регіонів і як це відбивається на самих суб'єктах РФ.



Москва — лідер з відрахувань

Велике будівництво має продовжуватися. Тому російським регіонам так чи інакше доведеться й надалі фінансово підтримувати свої підшефні міста та села на окупованих територіях. Лідирує тут Москва. За даними РБК, столична влада заклала в проект бюджету на 2024-2026 роки 95 млрд рублів. Вони нібито підуть на відновлення та розвиток інфраструктури Донецька та Луганська, а саме на ремонт соціальних об'єктів, інженерних мереж та інші першочергові завдання. Рік тому мер Москви Сергій Собянін говорив, що гроші виділяються із резервного фонду столиці. Ресурси нібито передбачені у тому обсязі, в якому потрібно, але конкретних цифр Собянін тоді не називав.

Москва — лідер за дотаціями. Фото: пресслужба Сергія Собяніна

В цьому році, якщо орієнтуватися на заяви групувань «Л-ДНР», Москва перетворила Донецьк і Луганськ на унікальні мегаполіси.



«Приїжджаючі в Луганськ сьогодні місто не впізнають, відремонтована центральна вулиця міста, більшість доріг у місті відремонтовано, ремонтуються дитсадки, школи та інші об'єкти», — говорив так званий «голова ЛНР» Леонід Пасічник.



У той же час Росія не може вирішити ситуацію, наприклад, із залізничним сполученням. Групування «ДНР» робить інфоподію з відкриття залізничних кас, хоча квиток у них можна купити лише на поїзди, що слідують з Ростова або Сімферополя.

Відкриття залізничної каси у Донецьку. Кадр відео

А в «ЛНР», за словами Пасічника, запустити потяги начебто не можна, тому що основна гілка, яка з'єднує Луганськ та Москву, знаходиться поблизу лінії фронту. Конкретно цей маршрут дійсно проходить через Валуйки, які розташовані недалеко від передової, але що заважає запустити поїзди, наприклад, з Луганська на схід — в інші регіони РФ. Ймовірно, справа в тому, що залізничне сполучення саме з Луганська для Кремля не вирішує жодної воєнної задачі. Адже РФ, наприклад, планує будувати нову дорогу вздовж узбережжя Азовського моря через Токмак, який практично на лінії фронту.

Відрахування інших регіонів: інформація «для службового користування»

Крім Москви, чий бюджет дозволяє такі щедрі витрати, інші російські регіони також і надалі фінансово підтримуватимуть окуповані території. Навіть на шкоду собі.



«Оскільки ресурсів мало і більше не стає, щоб якимось чином підтримати “нові регіони”, які зовсім не самостійні, їм виділяють гроші. У старих регіонів Росії гроші, строго кажучи, відбирають. Йде перерозподіл регіональних виплат на користь нових територій, щоб там можна було вести будівництво. Багато регіонів втратить. І як вони викручуватимуться, ця справа досить незрозуміла, бо якщо вони не отримують гроші з бюджету, то їхній бюджет виявляється дефіцитним», — коментує професор Національного дослідницького університету «Вища школа економіки», доктор економічних наук Ігор Ліпсіц.



Близько 20 російських регіонів взяли під опіку окремі міста в окупованій частині Донецької області. Ще стільки ж — над населеними пунктами Луганщини. Також деякі суб'єкти РФ займаються захопленою Херсонщиною та Запорізькою областю. Але інформації про те, скільки на «нові регіони» витратять коштів, мало. Так, нещодавно стало відомо, що в бюджет Ленінградської області закладено 750 млн рублів на підтримку Єнакієвого. Володимирська область виділить 40 млн рублів на дороги в Докучаєвську. Незрозуміло, скільки направить на окуповану Горлівку Кузбас, але можна знайти свіжі дані, що в захоплений український місто регіон РФ вже вклав 3 млрд рублів. Крім того, 200 млн рублів передбачено в бюджеті Республіки Адигея на Генічеський район Херсонської області. У найближчі два роки там нібито планують ремонт дитячих садків та фельдшерсько-акушерських пунктів.

Губернатор Санкт-Петербурга Олександр Бєглов на місці зруйнованого драмтеатру в Маріуполі. Фото: пресслужба Бєглова

По суті це все. Щодо інших суб'єктів РФ, то локальні медіа досить багато пишуть про гуманітарну допомогу, кількість відправлених на окуповані території автобусів та відремонтовані дороги. Про те, скільки об'єктів буде відновлено, але не про те, скільки це буде коштувати. Наприклад, Маріуполем займається Санкт-Петербург. З ухваленого нещодавно бюджету неясно, яку дотацію спрямують на українське місто. На цей момент увагу губернатора Петербурга Олександра Бєглова звернув один із депутатів. Бєглов у відповідь визнав, що частина даних про витрати недоступна для пересічних росіян. Зокрема, йдеться про гроші, передбачені на так звану «СВО» та на будівництво у Маріуполі. ЗМІ Санкт-Петербурга наголошують: ці статті у бюджеті зазначені як «для службового користування».



Татарстан та Лисичанськ: гроші виділяють, люди мерзнуть

По деяким регіонам свіжої інформації немає, але можна знайти хоча б якісь цифри та простежити динаміку. Наприклад, раніше повідомлялося, що Вологодська область витратить на відновлення Алчевська близько 1 млрд рублів за три роки. А Татарстан готовий відновлювати Лисичанськ за 2,5 млрд рублів. Проте, за інформацією українських джерел, ситуація у місті не дуже змінилася. Особливо складно із комунікаціями. Лише нещодавно, у листопаді, підрядники з Татарстану розпочали вирішувати проблему з опаленням.



«Лисичанськ — там ситуація така, що там було централізоване опалення та більшість будинків було підключено до системи. За нашою інформацією, є підрядники з Татарстану, які намагаються відновити централізовані магістралі та внутрішньобудинкові системи. Гірша ситуація у Рубіжному. Там практично нічого не відбувається з погляду ремонту. Плюс-мінус там електроенергію, воду, газ відновили. А з опаленням ситуація погана. Кремінна — там теж саме», — каже голова Сєвєродонецької районної військово-цивільної адміністрації Роман Власенко.



Рубіжне, до речі, теж має відновлювати Татарстан. Скільки на нього виділяють грошей і чи взагалі виділяють, точно невідомо.



Видача гуманітарної допомоги в окупованому Лисичанську. Фото: Рустам Мініханов / Telegram

У РФ чимало областей, що існують за рахунок дотацій, але кількість регіонів-донорів скорочується

Скільки б не виділялося з місцевих бюджетів на «нові регіони», це в будь-якому разі боляче б'є по суб'єктах РФ. Тому обурення росіян у зв'язку з тим, що в Маріуполі щось будується, а в їхніх містах занепадає цілком виправдано.



«У багатьох регіонах Росії буде скорочення видатків бюджету та зниження якості життя населення. Менше ремонтуватимуть дороги, менше будуватимуть нові дороги, гірше утримуватимуться міста. Найменше буде витрат на охорону здоров'я, школи. Це все відбуватиметься, тому що гроші перерозподіляються на користь "нових регіонів", щоб показати, що Росія ці регіони доводить до розуму і, як то кажуть, робить красивими», — коментує Ігор Ліпсіц.



Економіст пояснює, що бюджетна система Росії влаштована таким чином, що практично всі прибутки збираються в Москві. Потім їх розподіляють по регіонам. Власні доходи суб'єктів РФ невеликі, приблизно 12%.



«Це те, що їм залишається від податку на доходи фізичних осіб, який вони отримують як податок на нерухомість. Все інше до них надходить із федерального бюджету, який збирає основні види податків. ПДВ, податок на прибуток, податок на видобуток корисних копалин і потім роздає, щоб вирівняти умови життя по регіонам. Зараз ми бачимо, що федеральний бюджет сильно скорочує допомогу старим регіональним бюджетам і збільшує витрати на "нові регіони"», — говорить Ігор Ліпсіц.

Автобус в Єнакієвому. Фото: «Мінтранс ДНР»

Водночас у самій РФ чимало областей, що існують за рахунок дотацій, але кількість регіонів-донорів скорочується.



«Цього року навіть у Москві ухвалили дефіцитний бюджет на три роки наперед. Навіть місто Москва, яке, здається, лопається від грошей і завжди мало хороший бюджет, зараз було змушене прийняти бюджет на три роки з дефіцитом. Тобто грошей не вистачає. Весь Північний Кавказ жити без федеральних вливань взагалі не може. Він весь збитковий. Там не створюється грошей достатньо, щоб прогодувати власне населення. Є абсолютно провальні регіони, та сама Тива, яка сидить на федеральному бюджеті, бо своя економіка нічого не генерує», — каже Ігор Ліпсіц.



Скільки ж Москва готова забрати у своїх регіонів, щоб показати пропагандистську картинку великого відновлення? Нещодавно віце-прем'єр Марат Хуснуллін заявив, що граничний обсяг фінансування програми розвитку окупованих територій складе 4,75 трлн рублів. Це величезні гроші. Для порівняння: на Крим за п'ять років пішло приблизно 1-1,5 трлн. Але й ці цифри можуть бути не остаточними з огляду на те, що багато регіональних бюджетів засекречені.