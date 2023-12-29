Мовна деколонізація: які проблеми? Досвід Казахстану та інших країн

Ілюстрація: Midjourney

Мова чи право на її використання — найважливіші елементи процесу деколонізації. Вони стали одним із основних «приводів» для військового вторгнення Росії в Україну. А також причиною для російських політиків регулярно критикувати Казахстан за «русофобію» (яка виражається у введенні латиниці, в окремих випадках «мовних патрулів», що вимагають застосування казахської мови у сфері обслуговування або в чомусь іншому), прозоро натякаючи на лінгво-васальну роль.



У самому Казахстані мова — також один із найбільш конфліктогенних чинників у суспільстві. Мова стала головним компонентом риторики політиків із націонал-патріотичною повісткою, дедалі жорсткіше звучать дискусії про зміцнення позицій казахської мови.



У цьому матеріалі редакція Factcheck.kz досліджує мовну політику Казахстану, вивчає міжнародний досвід та шукає формули вирішення мовного питання. Серед несподіваних висновків — Казахстану варто вивчити унікальний досвід відродження івриту, валлійської та малайської мов, уникаючи помилок та порушення міжнародного права.



Мова моя — ворог твій

У Казахстані в епоху СРСР російська мова була домінуючою. Знання російської відкривало для радянського громадянина з периферії більше можливостей в освіті та кар'єрі. А її незнання вело як мінімум до побутової дискримінації, зокрема у містах.



Ілюстрація: Midjourney

Казаська мова у той період відійшла на другий план. Розвиток її було застопорено активною русифікацією та низкою кардинальних реформ. Двічі змінювався алфавіт — з арабської на латиницю в 1929 році, а потім з латиниці на кирилицю в 1940; 1955 року на два роки скасували обов'язкове вивчення казахської мови у російськомовних школах.



Ілюстрація: Midjourney

Все це призвело до того, що для кількох поколінь казахстанців першою мовою стала саме російська, тоді як казахську вони могли знати слабо або не знали зовсім. Пізніше з'явився зневажливий термін «шала-казах» ( шала — половинчастий, абияк). Так називають етнічних казахів, які не говорять казахською мовою або не володіють ним повною мірою, і не знають або не дотримуються казахських традицій.



Наслідки радянської політики продовжують формувати казахську реальність. Незважаючи на здобуття незалежності, закріплення казахської мови як державної та зростання національної самосвідомості ситуація з рівнем володіння казахським не сильно змінилася. За 32 роки державі не вдалося вирішити завдання ефективного навчання казахській мові як дітей, так і дорослих, а російська мова все ще домінує в багатьох сферах.



Ілюстрація: Midjourney

На тлі військового вторгнення Росії в Україну, російська мова сприймається багатьма як «мова агресора» або як колоніальний маркер. Казахстанці дедалі більше усвідомлюють необхідність збереження національної ідентичності, розвитку державної. При цьому через чутливість питання та внутрішньої поляризації зростає напруженість у суспільстві.



У мовному питанні є велика спокуса пошуку винних: тих, хто не вчить мову, хто за це звинувачує, хто витрачав держкошти на мовну політику, хто використовує мову для формування ксенофобії. Проте важливіше, мабуть, спробувати розгадати квест: як розвивати казахську мову? Чи ефективний міжнародний досвід вирішення таких завдань?



При цьому важливо враховувати, що для Казахстану стратегічно важливо при цьому не втратити знання російської мови. Не тому, що мова може стати приводом для вторгнення північного сусіда. Російська мова — це і засіб спілкування всередині країни та в регіоні, і одна з 6 мов ООН, що дає доступ до величезного масиву інформації.

Світовий досвід

В одному із розділів державної Концепції розвитку мовної політики Казахстану на 2023-2029 роки. пропонується використати міжнародний досвід, зокрема пострадянських країн, а також Малайзії. Ми розглянемо ці приклади, а також досвід інших країн та областей, яким успішно вдалося ревіталізувати свої національні чи міноритарні мови.

Ілюстрація: Midjourney

Зазначимо, однак, що у питанні перенесення мовного досвіду слід бути навіть обережнішими, ніж при запозиченні будь-яких інших норм і практик:



«Мовне питання завжди дуже багатокомпонентне, і ми маємо бути дуже обережними, проводячи паралелі. Ніколи не слід говорити: «Ось подивіться: тут такий розклад. Зараз ми зробимо так само, і в нас все вийде! Є дуже багато факторів, пов'язаних не лише з кількістю носіїв різних мов або з кількістю мов у цій країні взагалі, а й із ставленням, ієрархією, престижем, пам'яттю дискримінації. Усі ці національні речі дуже сильно впливають на мову», — каже Влада Баранова, соціолінгвістка в «Нордост-Інститут» при Гамбургському університеті, дослідниця міграції та мовна активістка.



Слід з великою обережністю співвідносити та доповнювати міжнародний досвід дослідженням регіональної специфіки, вважає експертка. При цьому наявність світового досвіду дозволяє «не винаходити велосипед» та помічати для себе речі, які статистично виявляються найчастіше провальними чи вдалими.



Ізраїльські гнізда

Іврит — еталонний приклад успішного відновлення мови одночасно з відродженням національної ідентичності. Згідно з офіційною версією, іврит був мертвою мовою з III по XIX століття — нею читали священні тексти, але не говорили. Зараз, згідно з Ethnologue , статус івриту оцінюється як «процвітаючий». Причиною такого успіху стало відродження національної самосвідомості єврейського народу наприкінці ХІХ століття, спочатку в єврейській громаді в Палестині, а згодом і за її межами.



Політики, педагоги та лінгвісти доклали чимало зусиль, щоб зробити мову текстів мовою розмовною. Успіх забезпечили школи, де викладання велося виключно на івриті. Діти спілкувалися відродженою мовою один з одним і з вчителями, а потім принесли іврит спочатку до батьківського дому, а потім передали своїм дітям.



Ілюстрація: Midjourney

Такий спосіб ревіталізації мови називається створенням «мовного гнізда» — для дітей з наймолодшого віку створюється середовище, найчастіше дитячі садки та школи, де всі дорослі розмовляють з ними цільовою мовою. Мовні гнізда виявилися ефективними відновлення багатьох сучасних мов меншин, від карельської на півночі до мови Маорі у Новій Зеландії.

Ренесанс валлійської

Валлійська мова у Великій Британії — ще один приклад успішних заходів ревіталізації мови. Згідно з щорічним опитуванням населення з 2010 по 2023 рік кількість розмовляючих валлійською збільшилася з 731 000 до 906 800 осіб. При цьому групи, які найбільше володіють валлійською — діти та підлітки.



Стан валлійської мови все ще непростий, у тому числі через сильний вплив англійської в поп-культурі та зростаючого числа переселенців з Англії. Проте зусилля, які роблять місцевий уряд та активісти, дають результати.



Важливим кроком для відновлення статусу валлійської мови став Уельський мовний акт 1998, який зрівняв валлійську та англійську мови на території Уельсу, а ухвалений у 2012 році закон Про мову зробив валлійську державною — єдиною на той момент національною мовою в такому статусі крім англійської на території Сполученого Королівства.



Законодавча підтримка підштовхнула бізнес і громадські організації до ширшого використання валлійської мови, а створення медіа, що ведуть мовлення тільки валлійською, і державні інвестиції в них значно розширили мовну аудиторію.



Малайзія — постколоніальний пошук себе

Досвід Малайзії згадується у Концепції розвитку казахської мови на 2023–2029 роки як вдалий приклад мовної політики. Насправді цей процес проходив не так гладко.



Малайзія — мультиетнічна та мультимовна країна. Малайзійці, етнічні китайці та етнічні індуси представляють три найчисленніші етноси. Серед мов — малайська, діалекти та мови Китаю та Індії, а також колоніальна англійська. Нація зіштовхнулася зі складним мовним ландшафтом після колонізації. Англійська переважала серед еліти, але доступ до англомовної освіти був обмеженим. Крім цього, колоніальний уряд не вживав жодних заходів для уніфікації мови спілкування. У результаті малайзійські, китайські та індійські спільноти були поділені не лише соціальним становищем та релігією, а й мовами.



Після здобуття незалежності від Великобританії в 1957 році, уряд визнав малайську єдиною офіційною мовою. Малайська стала основною мовою викладання у школі. Було створено нормативний тлумачний словник і нормативну граматику малайською. Були засновані університетські програми на малайській, квоти та стипендії. Всі ці заходи позитивно вплинули на стан малайської мови.



Проте така політика спричинила напруженість між етнічними групами. 1969 року в столиці пройшли запеклі протести та зіткнення між представниками малайзійського та китайського населення країни. Велику роль у конфлікті зіграла міжнаціональна напруженість, яка посилилася, зокрема, через протекціоністські закони щодо малайської мови.



Це типова проблема багатонаціональних держав у постколоніальний період і її важливо враховувати при формуванні мовної політики. Як зазначає комісар Ради Європи з прав людини Дуня Міятович, хоча підтримка офіційної мови є правомірною метою будь-якої держави, «не можна добиватися цього на шкоду правам носіїв інших мов, особливо представників національних меншин, і неприпустимо, щоб подібні заходи посилювали існуючий розкол». На думку експерта, ефективніше стимулювання виконання законів замість покарання за їх невиконання.



Ще одним неоднозначним результатом національної мовної політики малайзійського уряду став вихід Сінгапуру зі складу Малайзії 1965 року. Від'єднання відбулося, зокрема, через розбіжності у зв'язку із законом про єдину державну мову. Незважаючи на подібний багатомовний та багатонаціональний устрій, Сінгапур обрав інший підхід і визнав чотири офіційні мови, використовуючи англійську як нейтральну мову спілкування.



Латвійська уніфікація

Концепція розвитку мовної політики серед успішних прикладів також згадує країни Балтії. Зазначимо, що, незважаючи на загальне минуле радянської колонізації, мовна картина в Литві, Латвії та Естонії зовсім не однорідна. Для Литви, особливо для столиці, де мешкає велика кількість поляків, росіян, білорусів та українців, характерна мультикультурність. У той самий час у Естонії та Латвії мовне питання викликає більше напруженості через більш численне російськомовне населення. У Латвії 64,3% населення називають рідною мовою латиську, 37,7% — російську. Державна мова в країні одна — латиська.



Навесні 2018 року Сейм Латвії затвердив закон про поступовий перехід шкіл нацменшин на латиську мову з 2019 по 2025 рік, забезпечуючи підтримку та підготовку для вчителів. Розуміючи складнощі, з якими неминуче зіткнуться учні, міністр освіти Латвії Карліс Шадурскіс пообіцяв, що спочатку роботи школярів латиською оцінюватимуть м'яко, «якщо будуть недоліки не в самому матеріалі, а у формі висловлювання, граматичні помилки».



Пуристам може здатися, що не можна допускати неписьменності та «псування» мови, проте саме такий толерантний підхід до неідеальної мови — якщо її справді вдається втілити — найвигідніший у довгостроковій перспективі.



На момент ухвалення латвійський закон про освіту викликав безліч суперечок усередині країни, а також стурбував комісара Європейської ради з прав людини, оскільки повний перехід усіх освітніх установ державною мовою обмежує у правах мовні меншини.



Будь-які зміни в мовній політиці завжди сприйматимуться важко якоюсь частиною суспільства. Це не означає, що нічого не можна змінювати, а лише підкреслює важливість поступових змін, уважність та дбайливе ставлення до потреб усіх учасників процесу та необхідність м'якого підходу.



Асоційований професор Вищої школи освіти Назарбаєв Університету, експерт у галузі полімовної освіти Сулушаш Керимкулова вважає, що казахстанцям потрібно дорожити своєю білінгвальністю. Рішення у питанні навчання населення казахській мові вона бачить у зміні методики викладання мови, насамперед, у російськомовних школах, учнів яких казахській потрібно навчати як другій/іноземній мові. У такому разі методика відрізняється від викладання казахської як рідної. Однак, за словами Керимкулової, сьогодні державні чиновники не готові ухвалити таку ідею, оскільки сприймають поняття «друга мова» буквально, вважаючи, що йдеться про зниження статусу.



Насправді йдеться про перехід із «сухого» викладання граматики, заучування правил та вокабуляра до комунікативного підходу, в якому більший акцент робиться на навчанні розмовних навичок, а граматика інтегрується в контекст і викладається через нього. Найголовніше тут — зняти в учнів страх зробити помилку в мові, тим самим допомагаючи долати розмовний бар'єр.

Мовний менеджмент

Ілюстрація: Midjourney

За час незалежності Казахстану було прийнято цілу низку програм, спрямованих на розвиток казахської мови. Ключові цілі, такі як перехід казахської на латиницю, який «кочує» з програми в програму, запропонований ще Нурсултаном Назарбаєвим у 2012 році, залишаються невирішеними. Питання викликає й ефективність таких ініціатив, як, наприклад, Kaztest — аналог іспитів IELTS та TOEFL для оцінки мовних навичок при працевлаштуванні.



Хоча повідомляється про зростання контенту казахською мовою у ЗМІ та бібліотеках, переклади іноземних навчальних матеріалів часто залишають бажати кращого. Цифрові проекти, спрямовані на просування казахської, мають обмежену відвідуваність та високий відсоток відмов. Соціолог Серік Бейсембаєв вважає, що навчальні інструменти, на які держава переважно виділяє кошти — освітні ресурси, книги, сайти — не відповідають очікуванням у сфері якості через корупційну складову, яка перешкоджає виникненню конкуренції.



Ілюстрація: Midjourney

На думку експерта в галузі соціальних медіа Жалгаса Ертая, в таких умовах розвиток казахської мови не є можливим. А його природне зміцнення пов'язане переважно з демографічними змінами. Позитивне ставлення до мови у суспільстві при цьому формується виключно завдяки ініціативам, що виникають усередині суспільства.



З цією думкою солідарний Серік Бейсембаєв. За його словами, такі проекти як Batyl Bol і видавництво Steppe&World, які не мають значного фінансування, але досягли певного успіху, можуть бути прикладом, що надихає.



Соціолінгвістка Влада Баранова вважає, що держава та низові мовні ініціативи в теорії можуть не лише співіснувати, а й вдало доповнювати одна одну, оскільки покривають різні рівні. «В ідеальному світі ми маємо взаємодію, за якої держава якимось чином підтримує низові ініціативи. І, своєю чергою, навпаки, [державні органи] запозичують якісь вдалі, швидкі рішення, — пояснює експертка.



***

Мовне питання завжди болюче і складне, особливо для багатонаціональних країн у постколоніальний період. Для його ефективного вирішення потрібно діяти обережно, підтримуючи баланс між вимогами різних груп. Відновлення національної ідентичності та культурної незалежності вимагають об'єднання громадян однією мовою, що в деяких випадках спричиняє неминучу позитивну дискримінацію. З іншого боку, для гармонійних і рівноправних відносин усіх членів суспільства необхідно підтримувати терпимість і дотримуватися прав мовних та етнічних меншин.



Матеріал створений за підтримки «Медіамережі»