Війська РФ вдарили по приватному сектору Родинського: виникла масштабна пожежа, рятувальники виявили тіло загиблого

Наслідки обстрілу Родинського. Фото: ДСНС

Вранці 4 квітня російські окупанти обстріляли приватний сектор міста Родинське Покровського району. Про це повідомили у пресслужбі ДСНС у Донецькій області.



Пошкоджений приватний будинок, виникла пожежа.



Під час розвідки та гасіння пожежі у задимленому приміщенні рятувальники виявили тіло загиблого чоловіка 1964 року народження.



Бійці ДСНС загасили пожежу на загальній площі 160 квадратних метрів.

Нагадаємо, що ввечері 3 квітня армія РФ зі «Смерчів» вдарила по житловій забудові міста Костянтинівка Донецької області, внаслідок чого одна людина загинула, ще три – поранені.