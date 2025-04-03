ЗСУ знищили російські танки на Лиманському напрямку: відео

Знищення російського танка на Лиманському напрямку. Фото: кадр із відео

63-тя механізована бригада ЗСУ знищила два російські танки на Лиманському напрямку. Про це повідомили у пресслужбі оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця».



За словами військових, перший танк, який вистежили спеціалісти батареї управління артилерійської розвідки, був унікально уражений – дрон зафіксував останній його постріл перед ударом. Другий танк вистежили під час пересування та зміни вогневої позиції. По ньому завдали удару FPV-дроном. Машинам окупантів не допомогли навіть захисні решітки.

Нагадаємо, що українські пілоти дронів знищили «Град», міст та склади російської армії у Луганській області.