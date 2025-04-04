Розвідка перехопила розмови росіян про ліквідацію своїх солдатів

Нове підтвердження жорстокості російських окупантів: розвідка 63-ї окремої механізованої бригади ЗСУ перехопила радіопереговори окупантів, у яких вони обговорюють, як розправлятимуться з власними солдатами в разі відступу.







Перехоплення, опубліковане 63-ю бригадою «Сталеві Леви», демонструє, що росіяни готуються до наступальної операції на Лиманщині та планують вбивати своїх же бійців під час втечі.



«Пташка за ними буде спостерігати. Нехай рухаються за маршрутом, якщо кудись *****ться (втечуть), то "пташка" (дрон) їх своїми скидами і приб'є», - ідеться в перехопленні.



У 63-й ОМБр підтвердили, що такі розмови вони перехоплюють регулярно, але цього разу вражає, як спокійно і серйозно окупанти обговорюють такі заходи.

Нагадаємо, ЗС РФ посилили тиск на Лиманському напрямку, захопивши населений пункт Ямполівка.